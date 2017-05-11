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陳賴素美被潑溼 拿水反擊往黃昭順頭上倒

民進黨立委陳賴素美（左）右肩被國民黨立委黃昭順（右）潑溼，上前找黃理論。（記者陳鈺馥攝）

2017-05-11  12:06

［記者陳鈺馥／台北報導］「前瞻基礎建設特別條例草案」因國民黨強力杯葛審查延宕，藍委黃昭順今日數度槓上民進黨立委陳賴素美，11點多陳賴展開反擊，趁黃昭順與何欣純互搶麥克風時，拿水直往黃昭順的頭上倒。

黃昭順、陳賴素美兩人今天上午互罵互嗆，陳賴痛斥黃在混亂中偷踢人，黃昭順則對陳賴素美潑水，直至召委高志鵬宣布休息，雙方戰火才停歇。

上午11點多，黃昭順和民進黨立委何欣純為搶發言台麥克風發生口角，在一陣相互拉扯中，稍早被黃潑水的陳賴素美上前反擊，直接往黃昭順的頭上倒水。

黃昭順被潑後，一氣之下也拿起水杯對著旁邊的綠委吳思瑤、何欣純狂潑；何當場怒批「暴力」，黃也直接反嗆，藍綠立委持續叫罵20分鐘。

國民黨立委黃昭順與民進黨立委陳賴素美爆發第一波衝突。（記者廖振輝攝）

國民黨立委黃昭順（中）被陳賴素美倒水後，隨即轉身要反擊。（記者陳鈺馥攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 立法院 陳賴素美 黃昭順
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