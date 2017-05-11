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柯P又失言 發言人：白目！

2017-05-11  11:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨受邀到市議會民進黨團談容積代金政策，卻脫口說出「被強暴的比被誘姦的便宜」，引發軒然大波。市府發言人劉奕霆今再度針對此事做出回應，強調市長當下知道這比喻非常不恰當，卻還是說出口，「會覺得市長有點白目。」

劉還原過程指，柯文哲昨跟民進黨團報告，講到容積代金政策時，被問到他跟旁邊的議員在討論什麼，柯文哲起先說「沒有啦」、「這比喻很不恰當、很爛」等，但最後仍坦承，他們將未被徵收公共設施保留地地主比喻為「被強暴」，已被政府劃入機關用地的地主比喻為「被誘姦」；前者市府過往都用公告現值15％標購土地，但後者卻可獲得市價徵收，因此他們認為「被強暴的比被誘姦的便宜。」

對於柯P自爆這段談話，劉奕霆表示，市長自己知道這不恰當卻還是講出來，「會覺得市長是有一點白目。」

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  • 市府發言人劉奕霆今再度針對此事做出回應，強調市長當下知道這比喻非常不恰當，卻還是說出口，「會覺得市長有點白目。」（資料照）

    市府發言人劉奕霆今再度針對此事做出回應，強調市長當下知道這比喻非常不恰當，卻還是說出口，「會覺得市長有點白目。」（資料照）

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