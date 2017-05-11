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擬提高販毒刑度 林全宣布4年反毒新策略

行政院長林全（左二）召開反毒決心與政策記者會，會中內政部長葉俊榮（左一）、行政院發言人徐國勇（右二）、法務部長邱太三（右一）等部會首長共同與會。（記者王藝菘攝）

2017-05-11  11:53

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全為宣示政府推動反毒的決心與態度，今天上午親自召開記者會，提出政府為期4年的反毒新策略，強調要引進以「人」為中心的防制思維，追緝毒品源頭、有別於以往以「量」被動式查緝、要以阻絕製毒原料於境外、強力查緝製造販賣運輸毒品、降低新生吸毒人口、減少吸食者衍生其他罪行、減少吸食者健康受損等為主要目標。

有關販毒的處罰，林全在記者會表示，對於販毒給未成年人或懷孕婦女，將由法務部推動修法，加重2分之1的刑責。

林全並在院會中表示，反毒新作法包括：

首先，以科技化策略整合各項資料，呈現毒品網絡圖像，向上溯源打擊毒梟，使毒品徹底斷根。

其次， 添購新設備提升檢驗新興混合型毒品的能量。

第三， 建制北中南東四個整合性毒藥癮醫療示範中心，強化國家整體醫療及毒藥癮處遇作法。

第四， 採取一人一案方式，強化染毒者的戒毒專案輔導及轉介追蹤等連續性工作。

第五， 就現行刑法上有關販毒刑度進行檢視，其中有關必要部分，予以提高販毒刑度修法的方式處理。

林全指示法務部在一個月內彙整防毒、拒毒、緝毒、戒毒四大區塊分工等各項具體措施，提出反毒策略行動綱領，並與社會進行溝通、集思廣益後，將整個綱領完備化，報院核定。

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