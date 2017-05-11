狼師議題掀波 賴清德動怒轟議員

2017-05-11 11:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員王家貞今天上午在議會針對林奕含案提出總質詢，她拿出行政院長林全及政務委員林萬億的人像看板，質疑他們是不是狼師？引起市長賴清德不滿，當場動怒痛批王家貞「可恥！」「為加害者開脫！」兩人爆發口角，王家貞也回批「你才可恥！」，兩人在議場一來一往，互罵可恥。

賴清德起身回批說，「你把錄影帶調出來聽聽看」「你的用意是什麼大家都聽得出來，可恥！」「你用林全和林萬億來替加害者開脫」「我跟你講，你還敢自稱俠女！」

賴說到未了再度動怒起身大聲說，「你應該感到可恥！」「今天想不到，我竟然在這邊批判台南市議員為加害者開脫，可恥！」

王家貞則要求賴「閉嘴！」「你才可恥！」她說，今天台灣是沒有法律的地方嗎？她只是提醒「你們上樑不正下樑歪，多少男性朋友以為自己可以三妻四妾」，賴清德立即出言「你不要再轉灣了！」王則說「你才是最擅長轉彎的政府！」「你不要惱羞成怒！」

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