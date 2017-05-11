林義雄赴民進黨前禁食 綠派副秘書長鞠躬致意

2017-05-11 11:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為了推動公投法修法，民進黨前主席林義雄今天上午加入民進黨黨部前的禁食行列，民進黨副秘書長卓榮泰也下樓向林義雄和參與靜坐的志工鞠躬致意。卓榮泰受訪表示，對於前主席林義雄跟志工兩週來的辛苦和決心表示尊重和不捨，剛剛已經跟林義雄報告，昨天總統蔡英文特別在中常會宣示政府決心和具體做法，願意跟所有同志一起努力，把大家關心的議題，在可能看到的時間內完成。

林義雄推動成立的人民作主教育基金會從4月26日開始展開為期16天的禁食活動，呼籲民進黨和立法院能夠在今年5月20日前，將已經在立法院委員會初審通過的公投法，繼續送二讀、三讀。蔡英文在昨天（10日）的中常會表示，公投法、財團法人法、租賃住宅市場發展條例等，如果本會期來不及處理，請以今年底之前完成立法為目標，繼續推動。

林義雄在上午9點43分左右抵達民進黨中央黨部前的禁食現場，僅跟志工們一起唱「台灣翠青」和「我愛台灣」等歌曲，隨後就步入禁食帳篷，並未受訪，預計禁食活動到下午3點左右結束，2點30分會有基金會代表朗誦聲明。

民進黨副秘書長卓榮泰則在10點下樓致意，向各帳篷的志工鞠躬，除了林義雄之外，其他靜坐者都向卓榮泰回禮。

卓榮泰受訪表示，對於林義雄跟志工兩週來的辛苦和決心表示尊重和不捨，已經跟林義雄報告，昨天總統蔡英文特別在中常會宣示決心和做法，願意跟所有同志一起努力，把大家關心的議題，在可能看到的時間內完成。

至於人民作主希望520前可以三讀通過公投法修法，不過昨天總統蔡英文說目標是「年底前」，卓榮泰說，蔡英文昨天是說，若這會期立法院來不及，也一定要以今年年底當作目標，「我們也希望大家體認到，只有集體、一致、有節奏感的做法，才可能在最短時間內，達到大家共同目的。」

卓榮泰說，希望這會期國會能夠順利運作，無論是正在討論的重大法案和公投法，若國民黨和其他在野黨通力合作，都有可能通過，也呼籲全國所有政黨，一起就大家關切的議題努力。

而公投法修法觸及敏感的「變更領土」議題，是否受到美方壓力？卓榮泰則未回應。

基金會執行長劉明新受訪表示，一個好的廚師可以一邊煮飯，一邊炒菜、做湯，如果想做的話，應該都可以解決。

被問到這會期若沒通過修法，下一波有何行動？劉明新說，非武力行動有幾百種方式，包括發傳單、繞行等等，目前基金會內部還在商議當中，一定會有行動。如果修法能在520之前通過，就表示社會對執政者壓力夠大。「不管總統怎麼說，我們社運者只能在旁靜觀其變。」