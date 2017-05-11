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藍綠議員首度聯手問政 齊諷花蓮王是「花蓮皇」
2017-05-11 11:36
［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣議會今天進行總質詢，部分議員打破藍綠立場，首度聯手質詢花蓮縣長傅崐萁，並將議事殿堂備詢台布置成「衙門」，一旁還擺放戴有傅頭像的皇帝人像立牌，諷刺傅崐萁是「帝制」治縣，花蓮王變「花蓮皇！」
花蓮縣議會第18屆第5次定期大會，今早進行縣政總質詢，國民黨籍議長賴進坤、議員邱永双及民進黨籍議員莊枝財、劉曉玫、鄭乾龍等人，首次國、民兩黨聯合問政，莊枝財更在議場下詔「聖旨」，聖旨內容極盡嘲諷傅崐萁。
賴進坤說，民主社會的和諧，「花蓮王」一詞是對花蓮的恥笑，甚至在議會殿堂上，議員要做任何言論的質疑，內心都非常恐懼，對傅崐萁是敢怒不敢言，宛如花蓮王變「花蓮皇」，民意代表長期處在驚恐氛圍下，傅的民調還居高不下，若再不出聲，實在愧對選民。
莊枝財表示，這一屆議會風氣差，縣長抨擊議長，更私下串聯議員擬罷免議長，讓大家一聽到縣長名字就「皮皮剉」，整個氣氛如生活在北韓、敬畏不已，希望縣長不要再鬥爭下去，能把心思放在縣政上。
傅崐萁未對行動劇回應，但答詢議員時意有所指地表示，自己的一些作為牴觸到某些人的利益才會受到抨擊，但仍甘之如飴，不希望西部動亂那套搬到花蓮來，影響花蓮這幸福的城市。
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