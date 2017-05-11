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KMT擋「前瞻計劃」 蔡英文呼籲：停止杯葛
2017-05-11 11:39
近來「前瞻建設計畫」屢遭國民黨杯葛，總統蔡英文呼籲，立法院應停止非理性的杯葛，趕快進入實質審議的階段。（圖截自蔡英文臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕近來行政院打算推行「前瞻基礎建設計畫」，但屢遭國民黨在立法院杯葛，總統蔡英文今早在臉書貼文呼籲，前瞻基礎建設受到很多非民進黨籍的縣市首長支持，是很多地方首長的共識，立法院應該停止非理性的杯葛，應該趕快進入實質審議的階段。
總統蔡英文在臉書貼文寫到「前瞻基礎建設，是我們從在野時期開始，長期在智庫為台灣擘劃的願景跟方向。『五加二』產業創新是台灣經濟結構轉性重要的點火機制，而『前瞻基礎建設計畫』，將會把台灣落後的基礎建設補上來，成為我們走向進步國家時，最堅實的基礎」
她強調很多地方首長也支持前瞻基礎建設「昨天，民進黨執政縣市首長共同聲明支持前瞻，而這段時間以來，也有很多非民進黨籍的縣市首長，持續表達爭取的意願。這表示，建設沒有顏色，進步不分藍綠，相信已經是很多地方首長的共識」
貼文還說「城鄉均衡就是前瞻，投資台灣就是前瞻。在我們為台灣帶來結構性改變的同時，正如 林全院長所強調的，政府一定會保持財政穩健，絕對沒有債留子孫的問題，我們只會把建設留給子孫，把希望留給子孫」
蔡英文最後呼籲「但是，立法院應該回應人民的期待跟地方建設的需求，停止非理性的杯葛，趕快進入實質審議的階段。終結惡鬥，團結向前，讓我們一起帶領台灣走向新時代」
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