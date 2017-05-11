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杯葛前瞻造成議會空轉 柯建銘痛批藍營「國會之恥」
2017-05-11 11:58
藍綠今日再因前瞻條例爆發激烈衝突。（記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕藍綠兩黨近來因「前瞻基礎建設特別條例」屢爆激烈衝突。對於國民黨的杯葛行為，民進黨團總召柯建銘認為是在「秀下限」，痛批這是「國會之恥」。
柯建銘在臉書上寫到，前瞻計畫自3月31日付委至今已過了40天，聯席會議議程也在4月24日詢答結束後進入第三週，但「國民黨秀下限無所不用其極，杯葛鬧場讓議程完全無法進行」，柯建銘直言這是「國會之恥。」
為因應今日的聯席審查，柯建銘提到，民進黨團今早7點便動員到齊，雖然心情嚴肅但態度堅定，他也敬告國民黨，「不要把民進黨的忍讓廉價化、無為化，不要忽視民進黨堅定的態度與決心。」
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