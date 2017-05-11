黃昭順、陳宜民擋前瞻基礎建設 花媽籲民眾打電話

2017-05-11 11:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨立委在立院阻擋前瞻基礎建設預算審查，高雄市議員今早在議會質詢時，點名黃昭順、陳宜民等2名高雄不分區立委也在杯葛預算。市長陳菊呼籲建設不分藍綠，呼籲民眾打電話給這2位立委，要求支持預算。

行政院提出的前瞻基礎建設計畫，納入高雄第3條捷運黃線、捷運紅線岡山路竹延伸線，總額達1823億，卻引起藍營執政縣市及國民黨立委的反彈。

民進黨議員李柏毅今天早上在議會質詢時，表示高雄市的區域立委，在立法院捍衛高雄民眾的權益，但國民黨不分區立委黃昭順、陳宜民，卻在立院杯葛預算，希望他們不要阻礙高雄的進步。

市長陳菊重申，國民黨主席候選人郝龍斌，日前指在中南部做軌道建設沒有意義，郝龍斌是「飽漢不知餓漢飢」，這是種歧視，高雄人聽不下去，也吞不下去。

陳菊說，過去國家的建設集中在北部，中央政府在新北、台北投資軌道1兆2000億元，有14條捷運路線，新政府重視南北平衡，這是跨出公平正義的第一步。

陳菊強調，建設不分藍綠，民眾應打電話給黃昭順、陳宜民這2位高雄立委，請他們支持前瞻基礎建設。