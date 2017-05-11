蠻橫硬闖、敲鑼打鼓.... 黃國昌嘆：身處馬戲團
2017-05-11 11:01
〔即時新聞／綜合報導〕立院今早審查前瞻計畫，藍、綠兩黨爆發衝突，混亂中，國民黨團總召廖國棟拿出2包麵粉狂撒，綠委管碧玲、王定宇等人當場全身沾滿麵粉。時代力量立委黃國昌在臉書大嘆，自己彷彿身處馬戲團。
黃國昌PO文表示：「身處馬戲團有感。蠻橫硬闖就是前瞻，敲鑼打鼓也是前瞻。在林全為台灣帶來爭議性條例的同時，立法院的表現卻宛如自動繳械、自我閹割的丑角。把竊喜送給高官，把嘆息留給人民。」
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