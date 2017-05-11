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曾入新黨 郝龍斌反嗆：穿草鞋出去打拼

國民黨主席候選人郝龍斌。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-11  10:23

〔記者施曉光／台北報導〕在昨日國民黨主席候選人電視辯論會上，遭競爭對手吳敦義暗批對黨不忠、曾經出走的候選人郝龍斌，今日上午接受廣播節目專訪時反嗆，當年自己是「穿草鞋出去打拼」，而不是留在李登輝主政的國民黨內「吃香喝辣」。

郝龍斌還說，如果有人覺得當年他加入新黨，反對台獨，違反國民黨的核心價值理念，當年國民黨邀請他重新入黨並參加台北市長選舉，前主席馬英九與現任主席洪秀柱邀請他擔任副主席，並經全代會正式通過，當時為何都沒有提出質疑？他說，大家平時情誼深厚，現在卻又刀刀見骨，讓他無法接受。

郝龍斌指出，有人利用網路散播這方面的質疑，污衊他，但他當初之所以離開國民黨，完全是因為前主席李登輝走向台獨，況且當年國民黨還有龐大資源，他沒有選擇留下來在黨內「吃香喝辣」，而是「穿草鞋出去打拼」。

國民黨主席選舉將在五二０舉行投票，郝龍斌評估投票率大概會在六成左右，但單一候選人的得票率過半的機率幾乎為零，因此可望會進入第二輪投票，因此，究竟是那兩位候選人進入二輪就很重要，而且第一輪最高票的人，不見得就會在第二輪獲勝，屆時會有很多合縱連橫的可能性。

郝龍斌並自認，如果進入第二輪投票，他是最有可能贏的候選人，因為他是最能獲得黨內各方支持的人選。

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