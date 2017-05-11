藍委反前瞻灑麵粉、潑水 綠委狼狽灰頭白臉

立法院聯席委員會續審前瞻條例草案，兩黨爆發嚴重的肢體衝突，國民黨團總召廖國棟（左1）拿出2包麵粉狂撒。（記者廖振輝攝）

2017-05-11 10:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院經濟聯席委員會今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發嚴重肢體衝突，混亂中國民黨團總召廖國棟拿出2包麵粉狂撒，綠委管碧玲、王定宇等人當場中標，全身沾滿麵粉。

民進黨立委林俊憲、王定宇、邱志偉、邱議瑩等人被麵粉撒中，國民黨抗議標語被綠委撕爛，藍委黃昭順對民進黨立委陳賴素美潑水，兩人當場在發言台對質互罵，議事人員在混亂中宣讀完前瞻條例草案第一條後，召委高志鵬立即宣布休息協商。

管碧玲痛斥，拿麵粉亂撒相當危險，會對眼睛造成傷害，當廖國棟拿出第2包亂撒時，她隨即把麵粉搶下；民進黨立委余宛如批，灑麵粉相當危險，之前才有粉塵爆事件，自己當場感到快要窒息。

廖國棟受訪時表示，要理直氣壯抗爭到民進黨修正為止，國家不要糊裡糊塗的負債，「前瞻計畫是政委張景森當地下行政院長編出來的」。

廖國棟說，撒麵粉是最無聲的抗議，不會傷害任何人，自己也撒得滿身都是，因為召委主持議事不公，所以要用白麵粉讓他清醒過來。

相關影音

民進黨立委管碧玲（背對鏡頭者）說，當廖國棟拿出第2包亂撒時，她隨即把麵粉搶下，並痛斥廖國棟拿麵粉亂撒相當危險，會對眼睛造成傷害。（記者廖振輝攝）

被麵粉灑得白了頭的民進黨立委王定宇（左），和國民黨立委鄭天財（右）兩人爆發肢體衝突。（記者陳鈺馥攝）

民進黨立委鄭運鵬、邱志偉、趙天麟三人沾滿麵粉。（記者陳鈺馥攝）

國民黨團總召廖國棟狂灑麵粉，民進黨立委林俊憲（中）及議事人員皆中標。（記者陳鈺馥攝）

民進黨立委陳賴素美（左）遭國民黨立委黃昭順（右）潑水後，上前怒罵黃昭順野蠻。（記者陳鈺馥攝）