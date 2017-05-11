藍營撒麵粉擋前瞻 邱議瑩臉書還原衝突過程
2017-05-11 10:01
邱議瑩在臉書上控訴，「王育敏用麥克風誤導真相」。（圖擷取自「登真-邱議瑩」臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨團又出新招！民進黨立委邱議瑩今在臉書上PO文表示，國民黨籍立委廖國棟及徐榛蔚在議會過程中突然暴衝到發言台，接著又不知從哪裡生出來「麵粉」一路撒、撒完繼續潑礦泉水。
邱議瑩PO出照片並且描述衝突過程：「王育敏委員用麥克風誤導真相！一開始，黃昭順委員就用腳攻擊陳賴素美委員，不敵多次暗箭，陳賴才以手指提醒黃委員別這樣。反被王育敏高調反控，天地顛倒反啦！冷不防，廖國棟跟徐榛蔚突然暴衝到發言臺扯毀電腦跟麥克風，還理直氣壯：『破壞有什麼了不起！』接著又不知從哪裡生出來『麵粉』！一路往裡噴灑（撒），灑（撒）完繼續潑礦泉水！」
邱議瑩無奈表示：「唉..繼續拚下去，一定要有進展！」
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