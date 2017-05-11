廖國棟在議場灑麵粉 綠委批：不知道這要人命嗎？

藍綠因前瞻條例在立院爆發衝突。（記者廖振輝攝）

2017-05-11 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日再審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠兩黨一早便在會場爆發激烈衝突，國民黨團總召還拿出麵粉拋灑，這讓民進黨立委余宛如相當不滿，痛批「不知道這是要人命的嗎？」

余宛如在臉書上表示，國民黨出爾反爾破壞協商，造成委員會再度癱瘓，形容自己「被捲入搖滾區中心」，而過程中廖國棟拋灑麵粉，讓余宛如不滿地說，「他們不知道這是要人命的嗎？」

余宛如說，先前舉辦的粉塵路跑活動，就已經有指出粉塵對人體的危害，而在今日的推擠衝突中已經難以呼吸，麵粉灑下讓人差點窒息、難以睜眼，包括同黨立委林俊憲、管碧玲都受到影響。余宛如向國民黨喊話，在杯葛後要想清楚自己要的是什麼，「一下要一下不要，叫人好亂啊！」