立委審前瞻爆衝突 廖國棟狂撒麵粉
2017-05-11 09:09
立委審前瞻爆衝突，廖國棟狂撒麵粉。（記者廖振輝攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院經濟聯席委員會今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠黨團一早甲級動員，綠委在委員會部署重兵，以利會議順利召開；國民黨立委則在8點40分高呼口號進場抗議，齊聚主席台前對陣叫囂，隨後雙方爆發嚴重肢體衝突，國民黨團總召廖國棟更拿麵粉亂撒。
民進黨立委高舉「請國民黨放下政治惡鬥」標語，以人牆層層防衛藍委靠近主席台；國民黨總召廖國棟按鳴喇叭反制，藍委不斷齊呼「時程減半、8年改4年」、「反對綁樁」。
國民黨團書記長王育敏表示，持續在杯葛是要看緊全國人民荷包，不允許8800億元過關，國民黨是被總統蔡英文、行政院長林全所逼，今天才會站在這邊，要訴求「時程減半、預算減半、項目修正、廣納建言。」
藍委黃昭順指控民進黨立委委陳賴素美打人，莊瑞雄痛罵黃昭順「不要臉」，黃接著到發言台要扯掉麥克風，藍綠立委則在主席台前爆發推擠衝突，主席高志鵬宣布開會，議事人員宣讀上次會議議事錄時，雙方持續發生肢體暴力。
藍綠立委審「前瞻基礎建設特別條例草案」再度爆發肢體衝突。（記者廖振輝攝）
藍綠立委審「前瞻基礎建設特別條例草案」再度爆發肢體衝突。（記者廖振輝攝）
藍綠立委審「前瞻基礎建設特別條例草案」再度爆發肢體衝突。（記者廖振輝攝）
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