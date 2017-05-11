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林全今宣示反毒 是否回應前瞻計畫受矚目

2017-05-11  09:19

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全為宣示政府推動反毒的決心與態度，並提出反毒新策略，預定在今天上午行政院院會後，親上第一線召開記者會向國人說明，由於行政院所提前瞻基礎建設計畫近來遭國民黨立院黨團強力杯葛，引發高度爭論，總統蔡英文昨天並在民進黨中常會下達動員令，要執政團隊所有成員共同展現推動的決心，林全今上午的記者會是否應媒體詢問回應前瞻計畫爭議，引發外界矚目。

蔡英文政府520執政將屆滿1週年，儘管近1年來政府推動年金改革等多項改革政策，但因引發爭議不少，行政院在520當天並未特別規劃召開記者會，不過，政院規劃在今天院會後，由林全對外宣示政府推動反毒的決心與態度。

蔡英文與林全近來都積極盤點、檢討各項改革政策的落實，有關政府近1年來的反毒成效，政院高層表示，雖然過去近1年來政府展開掃毒，查緝毒品已有初步成果，吸毒人數也呈下降，但執行反毒成效與人民感受有很大落差，相關部會有些做法「流於形式」，先前W飯店爆發命案的吸毒趴，政府一開始也查不到，對於新興毒品的查驗也較難掌握，政院這次要整合法務部等10多個部會，提出反毒的精進作為。

政院高層說，林全鑑於國人普遍關切毒品泛濫，政府如何掃毒等問題，先前即表明有意由他出面召開記者會向國人說明。

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  • 行政院長林全為宣示政府推動反毒的決心與態度，並提出反毒新策略，今日將親上行政院後記者會說明，但在立院「卡關」的前瞻計畫議題，同樣令人關注。（資料照，記者劉信德攝）

    行政院長林全為宣示政府推動反毒的決心與態度，並提出反毒新策略，今日將親上行政院後記者會說明，但在立院「卡關」的前瞻計畫議題，同樣令人關注。（資料照，記者劉信德攝）

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