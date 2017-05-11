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欠稅慣犯？婦聯會被爆與國稅局纏鬥多年

2017-05-11  06:47

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會早在1990年就改登記為「政治團體」，不能免稅，但是，據報導，婦聯會卻被發現不僅是「逃稅大戶」，還是「欠稅慣犯」，國稅局追稅一再追稅，雙方纏鬥多年。

《上報》報導，黨產會調查發現，婦聯會甫於2011年為國稅局要求補稅5億元，但2012年又被財政稅逮到，轄下「婦聯聽障文教基金會」年度支出項目和總額未達「教育文化公益慈善機關或團體免稅適用標準」，要求補稅，不過，該基金會透過教育部，將未足額支出款項分 4年使用，逃過被追稅厄運。

最近，婦聯會更被發現，2015年收入3.5億元，支出2.2億元，差額1.3億元，剛好達到免稅標準，但問題是，支出中，有一筆達3千萬元的「退休金」，從過往紀錄來看，每年的退休金提撥只有數十萬元，以致這筆3千萬元支出，受到懷疑；且員工退休金提撥不在慈善基金支出的使用範圍，一減支，則婦聯會年度支出就會少於2億元，未達免稅標準，極可能遭到追稅。

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  • 婦聯會大樓。（資料照，記者陳志曲攝）

    婦聯會大樓。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 國稅局 婦聯會 欠稅 欠稅大戶 追稅 黨產會
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