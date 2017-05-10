| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市東區汽機車重大車禍 3人輕重傷送醫 台中大里一男子跳河 救起無呼吸心跳 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 政治

總統府回應WHO 「不該為特定政治意志服務」

2017-05-10  23:09

〔即時新聞／綜合報導〕對於世界衛生組織（WHO）發言人指出「台灣能否參與WHO，中國有全權決定權」的說法，總統府今天（10日）回應表示，WHO屬於世界，不是為特定政治意志服務。

綜合媒體報導，總統府發言人黃重諺今（10日）晚間受訪時表示，WHO屬於世界，關切的是全體人類的健康，不是為特定政治意志服務，台灣人有權享有與世界上所有人一樣的健康權益，沒有被排除在外的理由。

WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）9日指出，雖然今年世界衛生大會（WHA）報名已截止，台灣議題仍在討論，他表示台灣能否參與WHO，身為會員國的中國可全權決定。對此有黨政人士提到，將台灣參與WHO的議題扯上一中原則，違背了WHO的宗旨及普世原則，國際間已越來越多大國聲援台灣。

廣告
  • 總統府發言人黃重諺今（10日）晚間受訪時表示，WHO屬於世界，關切的是全體人類的健康，不是為特定政治意志服務。（資料照）

    總統府發言人黃重諺今（10日）晚間受訪時表示，WHO屬於世界，關切的是全體人類的健康，不是為特定政治意志服務。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA WHO 總統府 黃重諺
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：總統府回應WHO 「不該為特定政治意志服務」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.