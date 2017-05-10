總統府回應WHO 「不該為特定政治意志服務」

2017-05-10 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕對於世界衛生組織（WHO）發言人指出「台灣能否參與WHO，中國有全權決定權」的說法，總統府今天（10日）回應表示，WHO屬於世界，不是為特定政治意志服務。

綜合媒體報導，總統府發言人黃重諺今（10日）晚間受訪時表示，WHO屬於世界，關切的是全體人類的健康，不是為特定政治意志服務，台灣人有權享有與世界上所有人一樣的健康權益，沒有被排除在外的理由。

WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）9日指出，雖然今年世界衛生大會（WHA）報名已截止，台灣議題仍在討論，他表示台灣能否參與WHO，身為會員國的中國可全權決定。對此有黨政人士提到，將台灣參與WHO的議題扯上一中原則，違背了WHO的宗旨及普世原則，國際間已越來越多大國聲援台灣。