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駐加代表龔中誠投書 盼加國挺台灣參與WHA

2017-05-10  23:46

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐加拿大代表龔中誠投書渥太華國會山莊時報，呼籲加拿大應該支持台灣參與世界衛生體系，該篇文章在今天被刊出。

《中央社》報導，龔中誠以《加拿大應該支持台灣參與世界衛生體系》為標題投書，文中指出，第70屆WHA將在5月22日起於日內瓦召開，將討論全球衛生議題及相關政策，希望加拿大持續支持台灣參與本屆WHA。

龔中誠文中指出，台灣自2009年起連續以觀察員身分獲邀出席WHA，而這幾年來，台灣對抗SARS、登革熱，以及在國際間協助對抗伊波拉、MERS和茲卡等病毒。他提到，台北飛航情報區每年提供6000萬人次之旅客航管服務，如果台灣缺席WHA，將造成全球健康體系出現嚴重缺口。

龔中誠指出，台加關係緊密，去年台加雙邊貿易額約60億加元（約1346億元新台幣），有超過10萬名加國民眾訪台、8萬名台灣民眾訪加，因此期盼加國持續支持台灣參與本屆WHA。

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  • 我國駐加拿大代表龔中誠投書渥太華國會山莊時報，呼籲加拿大應該支持台灣參與世界衛生體系，該篇文章在今天被刊出。（圖擷自內政部移民署網站）

    我國駐加拿大代表龔中誠投書渥太華國會山莊時報，呼籲加拿大應該支持台灣參與世界衛生體系，該篇文章在今天被刊出。（圖擷自內政部移民署網站）

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