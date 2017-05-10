立院初審通過 原住民族語言定為國家語言

立法院內政委員會今（10日）開會審查法案，原民會主委夷將·拔路兒（左三）列席。（記者方賓照攝）

2017-05-10 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今（10日）初審通過，將原住民族語言定為國家語言，政府將透過各項措施規劃，推動原住民族語發展。

《中央社》報導，內政委員會今天邀請原委會主委夷將‧拔路兒列席，逐條審查通過《原住民族語言發展法草案》。

初審通過的條文中明定，原住民族語言為國家語言，地方政府及原住民地區應設置原住民族語專職推廣人員，政府則應會商各族，編纂原住民族辭典及語言資料庫。

原住民地區的政府機關、學校、公營事業，得以地方通行語書寫公文書；政府處理行政、司法程序時，原住民得以族語陳述意見，政府應聘請通譯協助翻譯。

教育方面，學校應依12年國教本土語言課綱規定，提供原住民學生族語課程，並鼓勵學校以族語進行課程教學；教育主管機關應培訓族語老師，協助地方政府專職聘用。

條文中也明定，政府應每年寬列預算，推動原住民族語言發展；政府捐助媒體應製作族語節目、語言課程，使用族語比例不得低於總時數一半。