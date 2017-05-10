洪秀柱談兩岸政策 再提一中同表

2017-05-10 20:43

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨主席候選人洪秀柱今天結束電視辯論會後直奔台中市莒光新城，將她的兩岸政策直接訴諸民眾，她表示，她提出「一中同表」，是要促使兩岸共同表達和平、分治的意念，終結敵對關係，卻被扣帽子，甚至連黨內同志都不諒解。

洪秀柱表示，她過去針對兩岸政策提出一中同表，當大家還不了解用意及內容時，已經被扣上許多帽子，甚至黨內同志都不諒解，所以從此以後不再講這四個字，但兩岸政策已經從馬前總統時代「先經後政」、「先易後難」，走到幾乎是「只經不政」、「只易不難」，政府還告訴大家，兩岸政策是「不統不獨不武」，請問這是現在不談統還是永遠不談統，是現在不談獨還是永遠不談獨，如果永遠不談統是違反憲法。

洪秀柱說，兩岸分開幾十年，不是今天要合就合，必須有穩定和平的交流，以前兩岸互相不承認主權，也不否認彼此治權，這就是分治，在國民黨執政時，台灣可以參加WHA，為什麼現在不行？因為兩岸互信基礎被打破。但如果只是互不承認、互不否認，沒有解決兩岸敵對關係，必須跨前一步，所以國民黨全代會去年9月通過兩岸政策綱領，也就是和平政綱，要在中華民國憲法基礎上深化九二共識，和平政綱才能對付台獨黨綱，一中同表就是兩岸共同表達和平的意念，表達兩岸是分治的，但不講台獨、不分裂，請問這樣有錯嗎？

洪秀柱也說，本來不打算參加電視辯論，下午就到莒光新城，但主辦單位表示如果不去，就在她的位置上放人形立牌，讓她有點被霸凌的感覺。