蔡英文要求執政團隊 幫助企業進入印度市場

2017-05-10 18:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統兼任民進黨主席的蔡英文今天聽取貿協董事長黃志芳報告新南向政策，蔡英文表示，印度是一個很有機會的地方，但進入的門檻相對比較高，她期許政府團隊克服這個門檻，讓企業跟廠商可以順利的進入印度這個市場。

民主進步黨今天（十日）召開中常會，會中邀請外貿協會董事長黃志芳以「新南向二部曲：前進南亞」為題進行專案報告。

黃志芳的報告指出，印方統計（2000-2016）對印度投資金額，台灣1.8億美元，排名40；日本：252.2億美元，排名第3，韓國22.0億美元，排名14，我國在印投資廠商約80餘家（日本1200家、韓國400家）。我國在中國有台商9萬家，東協2萬5千家。

報告也顯示，印度市場難度高，包括高關稅保護、地區市場差異大、種姓制度、語言和宗教複雜、地下經濟盛行等問題。

黃志芳今天參加活動時也指出，貿協會陸續舉辦新南向商機系列說明會，10日舉行的說明會聚焦印度、越南、新加坡、斯里蘭卡、不丹及尼泊爾市場，並邀請印度台北協會會長史達仁剖析台、印雙方夥伴關係。貿協會針對印度產業鏈做詳細分析、研究，另外，印度中心、國際行銷諮詢中心也已經成立，將協助業者開拓印度市場。

民進黨發言人王閔生於中常會後轉述，蔡英文表示，外貿協會的任務就是帶領台灣企業前進的前鋒。她感受到台印雙邊合作、互惠的氣氛越來越樂觀，而且雙邊關係互補性也很高，所以現在確實是一個很好的機會，可以跟印度還有幾個新南向的國家開始建立一個更有結構性的關係。

蔡總統說，印度確實是台灣很大的挑戰，印度是一個很有機會的地方，但進入的門檻是相對比較高，需要政府的協助跟大家加倍的努力，所以她期許政府團隊克服這個門檻，讓企業跟廠商可以順利的進入印度這個市場，這是新南向政策的重點。

蔡總統說，為了聚焦新南向政策，行政院已經提出「五大旗艦計畫」，主要就是要讓新南向政策的運作能夠聚焦，所以希望「五大旗艦計畫」可以成為不論是中央到地方、從政府到民間的聚焦點。

蔡總統說，印度跟新南向政策都需要資源和資訊整合，所以行政院、各部會、貿協甚至主要的直轄市，對新南向政策都可以扮演很重要的角色，希望大家做好統籌、溝通和執行工作。

此外，蔡總統認為，政府要強化對印度政經、社會與文化方面的基礎研究，投入人才研究新南向政策以及印度，希望在大家通力合作之下，很快地可以讓台灣社會感受到對新南向一些國家的興趣之外，還可以一步一步地往前走，很快看到一些成果。