台中生管處標案履約保證金 議員踢爆流入公務員帳戶

2017-05-10 18:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員張立傑今日踢爆，市府生命禮儀管理處「第一花園公墓勞務服務」標案，退還廠商的履約保證金，竟然匯到生管處祕書陳明毅私人帳戶，痛斥生管處知法玩法，揚言送檢調單位調查。生管處則說，完全符合契約規定，沒有違法情事。

張立傑在民政部門業務質詢中指出，一般工程合約進行完畢，依規定要退還履約保證金，並由廠商提出申請。第一花園公墓勞務服務標案申請退還履約保證金，廠商稱負責人在監服刑，由代理人辦理退款，但生管處未依法定程序向負責人求證，並核對相關資料。

張立傑說，他仔細核對退款申請書與工程合約，發現兩者印章不同，23萬元保證金未退還到廠商帳戶，反倒流入陳明毅帳戶；而他下質詢條要生管處資料，生管處不僅不給，還會同其他議員的助理關說，甚至對他嗆聲。他痛斥生管處知法玩法，揚言要將資料送給檢調機關調查。

生管處說，保證金之發還，以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還，得標廠商去年底完成履約，並發函要求市府現金退還履約保證金；經審核來函資料、委託書及契約規定，今年4月完成現金退還作業。

生管處強調，廠商來函要求領取現金相關公文與契約書印章相符，退還款項流程完全符合契約規定，沒有違法情事；至於該處對廠商需求所採行的退款方式，也會檢討改進；若後續有發現廠商文書涉及偽造，將主動移送檢調機關調查。