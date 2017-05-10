林義雄明赴民進黨禁食 小英盼公投法今年通過
2017-05-10 18:16
總統兼任民進黨主席的蔡英文今天表示，公投法等法案若本會期來不及處理，要以今年底之前完成立法為目標，繼續推動，回應人民的期待。（記者廖振輝攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨前主席林義雄明天（十一日）將赴民進黨前加入禁食行列，呼籲民進黨儘速讓公投法修法三讀。據轉述，總統兼任民進黨主席的蔡英文今天表示，公投法等法案若本會期來不及處理，要以今年底之前完成立法為目標，繼續推動，回應人民的期待。
民進黨發言人王閔生轉述，蔡英文指出，過去這一年，立院黨團努力推動通過許多重要的法案，包含攸關綠能發展的電業法，攸關居住正義的住宅法、危險及老舊建築物加速重建，還有確立長照財源的相關法案，以及政黨不當財產條例等等，這些法案都是民進黨過去的社會的承諾，也回應了人民對改革的期待。
據轉述，蔡英文說，這個會期的兩大優先重點包括「年金改革」法案及「前瞻基礎建設」的法案與特別預算，目前在國會中都遇到不小的阻力，耗去了許多時間和力量，造成其他改革方案的推動有所延誤。
這樣的情形，要請支持者理解，她也拜託黨團同仁必須設法突破困境。未來許多社會重視的改革法案，包含：公投法、財團法人法、租賃住宅市場發展條例、外國專業人才延攬及僱用法、產業創新條例等，若本會期來不及處理，要以今年底之前完成立法為目標，繼續推動，回應人民的期待。
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