前瞻條例週四審查 廖國棟：原則上還是衝撞
2017-05-10 17:59
〔記者林良昇／台北報導〕立法院經濟聯席委員會明將審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，立院國民黨團總召廖國棟今至國民黨中常會發言時說，明天委員會原則上還是會衝撞，因為那是不公不義的條例，國民黨團願讓步，減半成4年預算，仍會繼續溝通，不希望玉石俱焚。
國民黨今舉行中常會，廖國棟至中常會上致意，感謝中央黨部的支援，廖國棟發言表示，黨團認為，前瞻條例草案是「綁樁」的大計畫，債留子孫，引起民眾很大關注，所以上週三在經濟委員會上才帶頭衝撞。
但廖國棟也坦言，這議題已經講兩週，不是疲乏，而是民意風向有轉變，國民黨團現在也非常謹慎的觀察狀況，
廖國棟說，在明天委員會上，原則上還是要衝撞，黨團共同想法是前瞻條例草案不公不義，如果不去衝撞是「有愧職守」，也有黨團成員說：「最好他們明天能踩過我們的身體讓它（前瞻）過關！」黨團有這樣的決心。
廖國棟也表示，他基本上跟立院民進黨團總召柯建銘有保持暢通的溝通管道，在立院內，黨團和黨團溝通沒有問題，但民進黨回到行政院或黨中央時就會遇到很大困難，目前仍不斷溝通希望有好的結果，明天是否會做到衝撞的程度，民進黨團也是亦步亦趨、非常謹慎。
廖國棟強調，蔡總統剩下3年任期，前瞻卻編8年預算，是史無前例，但國民黨團願讓步，減半成4年的預算，萬一有需要經過立院同意可延長，柯建銘聽得懂，但政院認為退回會有信任危機，才堅持不退回，國民黨團會繼續溝通，不希望玉石俱焚，讓台灣發展的力量被折斷。
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