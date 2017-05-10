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郝龍斌稱中南部軌道建設無意義 徐國勇PO文反駁

2017-05-10  17:14

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨主席候選人郝龍斌日前發起反行政院前瞻基礎建設連署活動，並指在中南部做軌道建設沒有意義，行政院發言人徐國勇今天下午反擊說，郝先生說軌道建設在中南部沒有意義，而其同黨好友市長（指新北市長朱立倫）卻搶著要三環三線，這是把中南部的買醋錢拿去做為北部的買醬油錢；「經國先生告訴你：這是不對的！」。

郝龍斌今天在臉書上以「郝龍斌告訴您，8800億可以為年輕人做什麼！」為題發文，他並在昨天受訪時質疑行政院說，三環三線已經有完整的評估，準備要實施，現在沒有足夠的經費，而拿去做沒有意義的中南部軌道運輸，真正了解軌道運輸就知道，軌道運輸只有在北北基才有經濟效益。

徐國勇則舉前總統蔣經國說過的故事為例反擊說，蔣經國說：小時候祖母給他兩個銅板、兩個碗要買醬油跟醋，這錢該怎麼用？奸商的腦袋就是不一樣。「你拿醬油的錢去買醋、買醋的錢去買醬油，這就不對了！」

徐國勇說，把建設的錢拿去做非建設，是不對了。把資本門的錢拿去經常門，那錯的更多了！

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  • 國民黨主席候選人郝龍斌指中南部做軌道建設沒有意義，行政院發言人徐國勇今在臉書PO文反擊。（圖取材自徐國勇臉書）

    國民黨主席候選人郝龍斌指中南部做軌道建設沒有意義，行政院發言人徐國勇今在臉書PO文反擊。（圖取材自徐國勇臉書）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 連署 郝龍斌
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