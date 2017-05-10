民代質疑同性婚姻合法 賴清德妙答用這招…
2017-05-10 17:21
〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議員林阳乙今日針對政府推動同性婚姻合法化，直指一般家長接受度不高，要求市長賴清德表態是否支持？賴清德表示，目前台灣社會已可尊重同性婚姻，這是多年來推行性別平等教育的成果，「相愛的人有權利在一起，多數人都尊重，這是事實」。
賴清德認為，目前台灣社會已可接受同性婚姻，現在問題不是支不支持，已進階到程序如何合法化，是要另訂新法或在民法中修法。賴清德並當場說，林阳乙若有意願的話，他可請教育局安排專家向林報告性平教育，讓林進一步了解。林阳乙連忙說「不用、不用，我也是尊重男女同性戀」。
林阳乙說，他日前參加一場「女女婚禮」，卻不敢致詞，女方父母無奈被迫接受，只能轉念多1個女兒，私下卻流淚傷心。他反問有2個兒子的賴清德，若兒子說要結婚去娶個男生回家，當父母的不答應，他們卻自己去法院公證結婚，「父母只有氣死！」。
林阳乙強調，他對同性戀一直是尊重，並未指責、歧視，同性戀從早期的掩掩遮遮到現在的公然合法化，其實大家都尊重，只是當前的台灣社會並不適合，否則整個家庭都亂了，從中央到地方，所有官員的口徑都一致，為了選票都不敢得罪這區塊的選民。
林阳乙說，賴市長的政治生涯是台南市民造就出來的，有可能還是明日之星當總統，應該對此政策表態，不要不敢否決小英的政策。
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