| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
糗！曳引車卡涵洞 東湖塞慘了 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 政治

民代質疑同性婚姻合法 賴清德妙答用這招…

2017-05-10  17:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議員林阳乙今日針對政府推動同性婚姻合法化，直指一般家長接受度不高，要求市長賴清德表態是否支持？賴清德表示，目前台灣社會已可尊重同性婚姻，這是多年來推行性別平等教育的成果，「相愛的人有權利在一起，多數人都尊重，這是事實」。

賴清德認為，目前台灣社會已可接受同性婚姻，現在問題不是支不支持，已進階到程序如何合法化，是要另訂新法或在民法中修法。賴清德並當場說，林阳乙若有意願的話，他可請教育局安排專家向林報告性平教育，讓林進一步了解。林阳乙連忙說「不用、不用，我也是尊重男女同性戀」。

林阳乙說，他日前參加一場「女女婚禮」，卻不敢致詞，女方父母無奈被迫接受，只能轉念多1個女兒，私下卻流淚傷心。他反問有2個兒子的賴清德，若兒子說要結婚去娶個男生回家，當父母的不答應，他們卻自己去法院公證結婚，「父母只有氣死！」。

林阳乙強調，他對同性戀一直是尊重，並未指責、歧視，同性戀從早期的掩掩遮遮到現在的公然合法化，其實大家都尊重，只是當前的台灣社會並不適合，否則整個家庭都亂了，從中央到地方，所有官員的口徑都一致，為了選票都不敢得罪這區塊的選民。

林阳乙說，賴市長的政治生涯是台南市民造就出來的，有可能還是明日之星當總統，應該對此政策表態，不要不敢否決小英的政策。

相關影音

廣告
  • 市議員林阳乙質疑政府推動同性婚姻合法化，要求賴清德明確表態是否支持。（記者洪瑞琴攝）

    市議員林阳乙質疑政府推動同性婚姻合法化，要求賴清德明確表態是否支持。（記者洪瑞琴攝）

  • 市長賴清德強調同性婚姻平等。（記者洪瑞琴攝）

    市長賴清德強調同性婚姻平等。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同性婚姻 林阳乙 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：民代質疑同性婚姻合法 賴清德妙答用這招…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.