談容積代金政策 柯文哲脫口：被強暴比被誘姦便宜
台北市長柯文哲赴議會民進黨團報告容積代金新制。（記者郭安家攝）
〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今中午赴台北市議會民進黨團便當會，說明容積銀行代金政策，柯文哲卻脫口說「哎呀！這就是被強暴的比被誘姦的便宜」，並將未徵收公共設施保留地的地主比喻為「被強暴」，至於已被政府劃入機關用地的地主比喻為「被誘姦」；「被強暴者」未來等著北市府以公告現值15％標購土地、且價低者得標，但「被誘姦者」卻獲得市價徵收，因此「被強暴的比被誘姦的便宜。」
民進黨團總召許淑華受訪尷尬，不願證實柯文哲此番言論，但指台北市公共保留地的15米道路，目前是採50％容積移轉、50％代金取得，6月30日起將成為100％代金取得，且不限道路寬度統統納入台北容積銀行代金制度管理；北市府取得的容積代金，將100％標購公保地，未來卻採取15％公告現值低價標購，形同逼公保地地主賤價賣掉祖產。
對於被政府劃入機關用地的地主、公保地主兩者差異，綠營北市議員顏若芳受訪說明，政府公務徵收土地，需召開土徵會議、由政府與地主談條件；但公保地主被政府劃入，政府不需徵詢地主意見，且長年也未徵收，導致公保地地主默默承受。綠營北市議員黃向群則主張，北市府應大規模解編公保地，還地於民。
據了解，今天中午黨團便當會，北市議員簡舒培也舉例，北市大同區388號公園等機關用地，目前都是採取市價徵收，反觀公保地主以15％公告現值的價格被標購，所以公保地主才有相對剝奪感，她還詢問柯文哲未來機關用地徵收政策為何？
簡舒培轉述指，柯文哲起初回應她，「未來市府編列公務預算徵收土地會越來越少」，但都發局長林洲民又指「容積移轉不是取得公保地唯一辦法，未來還是會編列公務預算徵收」，令她不解市府政策沒有一致性、官員自打嘴巴。
知情人士表示，面對這些問題，柯文哲允諾6月1日前再由都發局提出替代方案，未料，柯文哲於黨團便當會後竟脫口說，「哎呀，這就是被強暴的比被誘姦的便宜」，起初議員們還詫異柯文哲「剛剛說了什麼？」但柯文哲又講一次，令眾議員尷尬不已。
社民黨及民間團體曾抨擊台北市議員連署讓「50％容積移轉、50％代金」制度不落日，日前揚言要撤簽法案的綠營北市議員高嘉瑜則說，過去北市議員只要電話表達撤簽即可，但這次因有議員特別提出議事規則，要求撤簽前還要經過議會大會確認，導致目前尚未完成撤簽程序，她主張應尊重個人自由意願。
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標題：談容積代金政策 柯文哲脫口：被強暴比被誘姦便宜
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