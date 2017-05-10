小英發賀電 恭喜共同民主黨贏得韓國大選
2017-05-10 17:21
〔記者蘇芳禾／台北報導〕韓國新當選總統文在寅今天（10日）宣誓就職，民進黨觀選團團長陳明文今天代表總統、民進黨主席蔡英文，祝賀共同民主黨贏得總統大選，由「文在寅選舉對策委員會安保國防特別補佐團團長」閔洪喆（現任國會議員）代表接受賀電。蔡英文賀電指出，相信在文大統領領導之下，台韓兩國的關係會在既有的良好基礎之下，繼續向前邁進。
民進黨新聞稿指出，閔洪喆首先對民進黨觀選團的祝賀表示感謝，他認為台韓間具有傳統友誼，歷史處境及產業發展也相似，經濟文化上的交流也很頻繁，雙方應該共享民主化價值。
閔洪喆相信，在蔡英文總統及文在寅總統的領導下，台韓的關係會更緊密。閔團長同時也提到，他是韓國冬季奧運委員會的現任委員，明年二月韓國即將舉辦冬季奧運，這是東亞的盛事，他邀請台灣民眾能踴躍參與。
團長陳明文說，昨天在第一時間就接獲蔡英文主席的指示，請他代為向共同民主黨總統候選人文在寅先生的勝選表達祝賀，期盼兩個執政黨間能夠緊密交流，建立更深厚的友誼，進一步深化台韓兩國的外交關係。
以下為賀電全文：
「秋美愛黨代表勛鑒：
首先代表民主進步黨恭喜貴黨文在寅候選人當選大韓民國新任大統領。相信在文大統領領導之下，台韓兩國的關係會在既有的良好基礎之下，繼續向前邁進。
共同民主黨跟民主進步黨有相同的價值理念，也有長久深厚的關係。期待未來在文在寅大總統的領導下，韓國國運昌隆、國泰民安。更期望透過兩執政黨的攜手合作，讓韓國與台灣這兩個在東亞區域中，共享自由民主價值的盟友，一同發展更多元、更豐富、更緊密的實質關係。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小英就職黑色週年？傳這大老發出最後通牒
- 中國批挾洋自重 李大維嗆：我就是和洋人打交道
- Mac報稅超級難搞 財長允諾：明年將改善
- 世大運倒數百日 柯：目前場館完工率98％
- 如何爭取青年認同？ 詹啟賢神突破：不能只給位子
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 中職》不是王柏融！ 美作家選出聯盟最強球員
- 視障人掉手杖 暖警化身「我是你的眼」
- 笨賊誤把iPad當iPhone 警5小時逮人
- 全大運》王子維4年奪3金 續拚世界前10
- 聯發科Q1營收下滑 跌出全球十大半導體廠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Major general probed for spying
- 19歲車手以為領錢就有錢賺 遇到他們...GG了
- 三大法人買超67億 外資買超51億
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- MLB》年薪9000萬的先發 快速球竟下探128公里（影音）
- 壽高歡喜迎新舍 將重點發展桌球
- 雲品4月營收1.09億元 年增19.03％
- 醫病》婦人產後餵母乳 3個月發作5次乳腺炎
- 被控誘拐少女登山 張詠芸︰把她留在深山
- 人間條件六─ 未來的主人翁週六竹北演出
- 小三女星上空自拍 放送春光任人看
- 真恐怖！自行車騎士山區越野遭熊追
- 雪莉暢遊古巴 胸前激凸賣弄性感
- 廣昌公園沒人氣 盼建置遊憩設施
- 疑不爽騎士停等擋道 男撂安全帽K人
- 西雅圖同志市長被指控誘姦男童 含淚宣布退選
- 中國A股跌勢不斷 近1個月散戶平均虧逾35萬
- Fed準備縮表 中型銀行恐資金短缺
- 北市大安區驚傳機車事故 2傷者送醫
- 台獨扯上林奕含 郭冠英瞎扯被電翻
- 95歲嬤動脈破裂 裝支架救回一命
- 涉竄改食品日期 旅行業抵制聲明：停止消費維格餅家
- 贖罪服務社會 8旬酒駕犯服「社會勞動役」打掃
- 靠夫壓靠爸！ 奶茶妹身家1700億 登最年輕富豪
- 左營舊城發現清代石碑 高市府推參與式考古體驗
- 網傳光復八德路口持續下陷 北市府這樣說...
- 藍帶親水段動工 隆恩古圳明年2月「改頭換面」
- （獨家）春風遭瞎指大街開槍 40字澄清文秒刪
- NBA》不想陪國王重建？ 蓋伊將提前跳出合約
- （影音）小8不再忙空姐 楊達敬等新妹
- 「辛然配」對味 馬德里晉8強
- 擲筊送六房媽宗教文創品 育教於樂
- 統一集團大動員 66對鑽石婚阿公阿嬤穿婚紗圓夢
- （影片）30個巴掌啪啪啪！蔡凡熙帥臉被打成豬頭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：小英發賀電 恭喜共同民主黨贏得韓國大選
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分