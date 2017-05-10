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南部做軌道建設沒意義？花媽、賴神齊批郝龍斌！

2017-05-10  17:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌痛批，「前瞻計畫」8800億是選舉綁樁，把錢用在中南部做軌道運輸，沒有意義，引起高雄市長陳菊、台南市長賴清德不滿。

《聯合報》報導，陳菊今於民進黨中常會後記者會上表示，國家的基本責任，是提供基礎交通建設給所有人民；南部才開始投資打造基礎建設，郝就站在天龍國立場，有點歧視南部，認為南部不需要，她拒絕接受。

陳菊提到，高雄有兩條捷運是BOT，中間歷經許多困境，好不容易才由虧轉盈，沿途的土地開發，全是市府與民間共同打拚，郝講出那番話，根本是「飽漢不知餓漢飢餓」，不了解別人餓肚子的苦痛。

台南市長賴清德表示，郝龍斌的言論，不只失言，也突顯出他了解台灣不夠徹底，北部、南部都有各自的需求，需要花時間去了解各地民情。

賴清德說，對於台南來說，軌道建設涵蓋兩條先進運輸與鐵路地下化，對整體發展很重要，盼郝先搞懂南部的情形再發言。

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  • 國民黨主席候選人郝龍斌說，「前瞻計畫」把錢用在中南部做軌道運輸，沒有意義，慘遭高雄市長陳菊、台南市長賴清德痛批。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌說，「前瞻計畫」把錢用在中南部做軌道運輸，沒有意義，慘遭高雄市長陳菊、台南市長賴清德痛批。（記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 8800億 前瞻計畫 賴清德 郝龍斌 陳菊
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