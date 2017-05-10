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覺得喜翻？吳敦義LINE官方帳號吸引好色女追蹤

2017-05-10  17:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席之戰如火如荼進行中，各方候選人為吸引年輕選票，紛紛開始利用社群網站與媒體與年輕人「搏感情」，而近來吳敦義的LINE官方帳號竟出現許多「好色小妹」、「好色夫人」、「好色護士」出現，還按下了「覺得喜翻」的表情按鈕，如此尷尬的情況引起網友熱烈討論。

吳敦義的LINE官方帳號發表了一篇文章：「支持6吳敦義是一種流行！支持6吳敦義是一種趨勢！支持6吳敦義是一種療癒！支持6吳敦義是一種發現！支持6吳敦義是一種相信！支持6吳敦義是藍色運動」，此篇吸引了許多人按讚，而下面居然出現許多「好色小妹」、「好色夫人」、「好色護士」、「好色主婦」、「好色天使」、「好色秘書」，以及許多車貸小姐都來支持。

本篇文章於網路引起熱烈討論，有網友幫吳敦義抱怨公關公司：「網路公關行銷公司帳號不夠，一帳多用錯了嗎？」、也有人調侃：「人帥真好......咦？」、「我已經迫不及待要看吳敦義怎麼轉彎了。」

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  • 吳敦義於LINE發文，引來許多好色系列的帳號。（翻攝自吳敦義line官方帳號）

    吳敦義於LINE發文，引來許多好色系列的帳號。（翻攝自吳敦義line官方帳號）

  • 吳敦義於LINE發文，引來許多好色系列的帳號。（翻攝自吳敦義line官方帳號）

    吳敦義於LINE發文，引來許多好色系列的帳號。（翻攝自吳敦義line官方帳號）

  • 吳敦義於LINE發文，引來許多好色系列的帳號。（翻攝自吳敦義line官方帳號）

    吳敦義於LINE發文，引來許多好色系列的帳號。（翻攝自吳敦義line官方帳號）

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