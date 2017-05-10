北門郵局開發 都審今修正通過 明再審都更

台北市都市設計審議會今天審核北門郵局開發案都市設計準則，明天市府上午又安排都市計畫變更，展現強烈開發決心。（記者鍾泓良攝）

2017-05-10 16:50

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都市設計審議會今天審議北門郵局開發案都市設計準則。文化部日前發函北市府表示，因為北門郵局開發案容積率高達800％，將有遮蔽北門古蹟外貌之虞，要求須依文資法審查。都審委員也集中討論北門郵局開發案，要求設計單位須重新調整退縮空間、樓高須逐層退縮及考慮周邊整體景觀，最後決定修正通過。而都市設計準則通過後，北市府明天上午又安排都市計畫變更，展現開發決心強。

北門郵局面積約1.4公頃，權屬機關分別為國產署、交通大學、台北市財政局及中華郵政公司；台北市都發局3月公展北門郵局都市計畫變更案，欲將郵政電信用地、學校及郵政用地、商業區劃為創新產業特定專用區，最高總容積可達800％。

都設會今討論該案設計準則，在場委員質疑，北門郵局開發後量體過高，沒有做到天際線整理的意義，「北門夾在中間像個小媳婦」；北市文資委員蘇瑛敏指出，文化部十分關心此案，北市文化局、都發局也尚未坐下來討論，兩邊應該要充分討論、溝通。

對此，主席、都發局長林洲民表示，文資過程中，文化部、文化局各有所思，其實過去公文往來都有留下紀錄，北門郵局都更案至少需有5年時間推動，文資審查在未來是一定會走的路。

最後都審會結論，整個園區空間應訂得更清楚，高度要逐層退縮控制，並對都市紋理部分維持視覺軸線完整性，全案修正通過；另外，明天都市計畫委員會將接力審查北門郵局都更案。