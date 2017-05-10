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都審未過先開工 大同明倫公宅偷跑

2017-05-10  17:00

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲曾經暗酸新北市長朱立倫愛「假動工」，甚至訂出「防假動工條款」。豈料，北市卻出現都市設計審議未通過就先動工的偷跑行為。

柯文哲3月10日曾在明倫公宅舉行動土典禮，宣示將蓋380戶公宅，然而，北市府今天才將明倫公宅都市設計審議案提送都審會，但會中委員認為，其中仍有許多疑慮，即使都發局一再強調公宅期程很趕，委員會仍決定退回修正案，僅同意施作連續壁工程。

都審會代理主席、委員陳茂雄會前詢問，設計單位是做完整設計案審查還是先審查連續壁開挖範圍，都發局代表回應，「我們期程還蠻趕的，希望全案審查。如果可以當然希望可以全部通過！」

都審委員在會中提出許多意見，如太陽能板效能，長廊帶對結構不理想、房間採光不佳及中庭公共空間圍作幼兒園使用等疑義；陳茂雄說，經過討論後，委員會對於中庭使用有疑慮，因此最後結論僅核准審查明倫公宅連續壁範圍，建築配置退回修正。

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  • 柯文哲今年3月10日曾在明倫公宅進行動土典禮，宣示將380戶公宅。然而，北市府今天才將明倫公宅都市設計審議案提送都審會（資料照，記者沈佩瑤攝）

    柯文哲今年3月10日曾在明倫公宅進行動土典禮，宣示將380戶公宅。然而，北市府今天才將明倫公宅都市設計審議案提送都審會（資料照，記者沈佩瑤攝）

  • 大同明倫國小今年3月就動工拆除，豈料當時都審會尚未核定此案。（記者鍾泓良攝）

    大同明倫國小今年3月就動工拆除，豈料當時都審會尚未核定此案。（記者鍾泓良攝）

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