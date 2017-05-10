槓上營長 柯P憶當年：好像嚇到長官了
2017-05-10 16:14
柯文哲被網友爆料當年軍旅生涯擔任衛生排排長時，為了弟兄權益和營長直接槓上，今日他面對媒體詢問時則透露「當時好像嚇到長官了」。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲8日在臉書貼出到陸軍六軍團勞軍的照片，意外被網友爆料當年軍旅生涯擔任衛生排排長時，為了弟兄權益和營長直接槓上，引起許多網友熱議，今日他面對媒體詢問時則透露「當時好像嚇到長官了」。
根據《蘋果日報》報導，柯文哲今天被媒體問及事，一開始笑說：「我都忘掉了，這麼古老故事怎麼大家都記得？」，隨後在媒體追問下，柯文哲坦言當時好像嚇到長官了，但之後他就未再針對此事做出回應。
事件起因於一名網友在柯文哲臉書貼文底下留言爆料，指出當年柯文哲接到營長命令，要求衛生排隔天將營區內所有廁所打掃乾淨，還要部隊不准上廁所保持整潔，柯對此和長官槓上，直言此命令不符合人道主義、拒絕接受，在全連面前跟營長爭吵，因當時在演習期間，營長認為柯文哲的舉動是抗命，但柯僅回應：「要不要送軍法隨便營長」，隨後轉頭就走，嚇了大家一跳，最後在營部幕僚協調之下，協調營區附近國小給大家如廁。
爆料網友讚嘆，柯文哲過去就有「對的事就要堅持」的魄力，引起其他網友一陣熱議，這件事最後也在今天柯文哲的回應獲得證實。
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