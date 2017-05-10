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國民黨批前瞻 綠委劉世芳：前瞻可拉近城鄉差距

2017-05-10  16:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立院黨團批評前瞻計畫將讓地方政府舉債出軌﹖還拿高雄開刀、指軌道舉債將達1758億元﹗﹖民進黨高市立委劉世芳澄清，國民黨引用數據錯誤，關心方向也不對，強調前瞻是為拉近城鄉差距，如果現在不作，以後代價會更大。

高市財政局則指出，國民黨立委所說的1758億元，是高雄爭取到的軌道建設「預算總經費」、並非舉債，這當中會由中央補貼9百餘億元，高雄負擔7百餘億元，高雄負擔部分扣除自償性與每年公務預算，最後需舉債部分粗估約170億元不到，逐年舉債約10多億元。

劉世芳表示，馬政府時代的建設重北輕南忘台中，導致城鄉嚴重差距，台灣社會也為此付出極大代價，小英總統注意到這個情況，所以透過前瞻欲急起直追，如果再不作、以後代價更大。

劉世芳感謝國民黨立委關心前瞻、只是關心方向錯了，她並指馬政府4年5000億元建設大案，50天就在立院通過，前瞻提案到明天就滿50天，呼籲藍營立委、特別是中南部立委重視地方差距，為了台灣整體發展，應支持前瞻。

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  • 立委劉世芳強調前瞻是為拉近城鄉差距，如果沒做、以後代價會很大。（記者王榮祥攝）

    立委劉世芳強調前瞻是為拉近城鄉差距，如果沒做、以後代價會很大。（記者王榮祥攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 軌道建設
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