如何爭取青年認同？ 詹啟賢神突破：不能只給位子

2017-05-10 16:20

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨黨主席選舉辯論會中，對於當選黨主席後，如何改變年輕人對國民黨過去威權腐敗印象一題，候選人詹啟賢直指要吸引年輕人「不能只給位子」，還要在觀念、思維、做法等同步，且要改革青年參與制度；詹的提點獲得另兩候選人韓國瑜、洪秀柱的認同。

另一候選人吳敦義表示，總統蔡英文執政後，年輕人對她的不滿意度超過6成，國民黨過去對青年政策不夠用力，因此對黨務工作未來要將同仁年輕化、成立藍天志工團，讓國民黨有政治性外，也能有公益社會服務，並提升國家發展研究院的人才培育，提高年輕人從政意願。

潘維剛表示，要給青年機會與希望，國民黨過去沒真正貼近青年，不能把青年當工具或道具，更不能當啦啦隊，要關心傾聽，把青年找出來，因此他提出維新三策，要為黨找人才、把年輕人找回來、要世代交替、世代傳承，年輕人加入才能壯大國民黨、創造改變。

詹啟賢則強調，國民黨要吸引年輕人，不能只給位子，要在觀念如思維、作法、價值觀等同步，才能獲得認同，過去在青年團、副主席政策上著力過，但沒改變黨的形象，因此須在人事制度、選舉策略方面給機會，且要讓青年參選不需連署、加重計分跟實施師徒輔導。

洪秀柱對詹的說法大表認同，她表示，國民黨長期在年輕人眼中是保守、迂腐，且沒給予機會，前總統馬英九擔任主席時，曾提及要栽培年輕人，要讓他們從公益做起，不要培養成小政客，應傾聽青年，不能只有號召黨格、黨魂，更要給予青年公平的機制及舞台。

韓國瑜也表示認同詹啟賢說法，並指國民黨宛如老電影，劇情、主角都沒變，應拋棄歷史包袱，初生之犢不畏虎，這都攸關未來世代發展，民進黨、中國共產黨都進用大批年輕人，但國民黨沒有吸引年輕人的誘因，要讓年輕人認同改革後，才有煥然一新的國民黨。

郝龍斌則說，國民黨因失去理想性而失去青年支持，國民黨曾是年輕人願意拋頭顱灑熱血的組織，但如今失去理想、薪水凍漲，如此怎敢支持國民黨，年輕人雖對民進黨失望，但不會因此轉向支持國民黨，他要取消年輕人參選連署限制，也將定期與年輕人直播會談。