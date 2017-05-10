外籍移工染毒癮 中市議員主張定期體檢揪毒
2017-05-10 15:59
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員吳瓊華今日在議會質詢時指出，外籍移工染毒有增無減，雇主私下驗出移工吸毒的比例很高，甚至被販毒集團利用，嚴重影響工安與治安，要求勞工局協助移工每半年體檢。勞工局長黃荷婷說，事涉人權問題，除非確定個案，才能要求受檢。
吳瓊華說，台灣毒品多樣化，新興毒品更在混合咖啡、糖果粉、果凍等原料後重新包裝，外表無法辨識，許多外籍移工對毒品缺乏警覺試吃，在不設防情況下接觸、上癮而難以自拔，4年前警政署就說有4萬多名移工染毒。
她表示，去年勞動部開始要求在移工入境時，必須提供反毒、遠離毒品文宣，代表染毒情況有增無減，事實上也造成申請外籍勞工的企業或者是工廠相當困擾，因為已影響移工的工作效率、精神和健康，甚至威脅工安環境。
吳瓊華拿出安非他命試劑說，這是企業主對移工染毒自力救濟的利器，據了解，私下驗出吸毒的比例很高，勞工局對此應該正視，要求移工加入毒品單項檢查來保障雇主，半年一次，加強防毒措施防止毒品在移工蔓延，避免成為治安隱憂。
黃荷婷說，防制移工吸毒部分，已提高移工入境3個月内生活輔導訪視，去年共訪視2萬7千多件，今年截至3月訪視近7千件，比去年同期增加425件；除透過母語諮詢人員宣導不可施用及販賣毒品，並向雇主說明發現疑似施用毒品，可收集相關證據報警。
他說，議員建議將移工健檢納入尿液檢驗，因規範皆由勞動部訂定，市府曾向勞動部反映增加外勞體檢項目，但涉及人權問題，除非有確定的個案發生，才可要求他們受檢，對此會持續與勞動部溝通。
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