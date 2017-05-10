專家評蔡政府周年 婚姻平權65分、前瞻10分

2017-05-10 16:06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕社會民主黨十日邀請年金、勞工、原住民、前瞻計畫、婚姻平權議題上的專家舉辦論壇，共同為蔡政府執政一周年評分，並提出建議。社民黨召集人范雲表示，針對五大議題蔡政府的平均分數是44分，表現不及格，期盼蔡政府能聽到民間的意見，在未來的三年中落實改革。其中婚姻平權獲得65分最高，前瞻只獲得10分最低，勞工政策則是59分，差一分及格。

社民黨政策委員會召集人陳尚志給年金改革51分。他表示，第一，就改革幅度而言，本次年金改革固然在軍公教退休所得趨向合理化，卻忽略勞保與國保中上百萬的民眾將面臨老年貧窮的事實。第二，改革過程儘管有許多公開會議，政府卻沒有重視許多參與者的意見，例如增加老年保障，推出政府早就準備好的版本，將改革窄化在處理財務問題。

陳尚志認為，目前年金改革法案尚在立法院審議，勞保的部分也尚未開始審查，蔡政府還有補考的機會。他呼籲，首先，應針對公教與勞工設定1萬7的最低保障年金。其次，提高勞保最高採計年限應提出影響評估與配套措施。第三，改善私校教師年金退休所得過低。第四，強制五人以下納保。第五，承諾兩年之內完成規劃基礎年金。

原轉小教室召集人馬躍．比吼Mayaw Biho，針對蔡政府的原住民政策打38分。他說，蔡英文先前的道歉文寫得很好，但卻沒有落實，原住民已經在凱道上靜坐77天仍然沒有獲得回應。馬躍．比吼建議，原住民傳統領域劃設辦法應納入私有地，促轉條例也應該處理原住民轉型正義的。

至於要如何改善？馬躍說，照著原本政策規劃和蔡英文的道歉文去執行，就可以很好，他也舉不當黨產處理委員會主委顧立雄的案例指出，黨產委員會有調查權、有具體的處分，這部分有加分，但每次跟小英、林全開會，都是純聊天沒結論。「小英的道歉文可以給九十九分，可見他們明明做的到，卻不做！」

近日引起立法院朝野嚴重對立的前瞻基礎建設計畫，經濟民主連和發言人許博任的評價是10分。許博任認為，台灣公共支出長期偏低，民間團體不會反對擴大公共支出。但重點是8800的預算到底要怎麼花，現在根本毫無遊戲規則可言，所以蔡政府應該把前瞻的考卷拿回去重寫，而不是一直賴在考場。

許博任建議，首先，前瞻性基礎的原則要定義清楚，就連亞投行都有針對所謂重大建設定出規範。第二，各個計畫事前的可行性評估，到底要做到什麼程度才可以納入？例如基隆輕規尚未完成評估就框列80億元，但有些計畫卻已經完成事前評估。第三，民眾參與程序，在前期就要將相關利害人納入討論，不要把問題全部都堆在後期。

台北市產業總工會總幹事陳淑倫給予勞工政策59分。她認為，去年花了很多時間在處理落實週休二日，勞工因此損失七天假。但修法工通過之後，為了處理資本家的反撲，又使用行政手段放寬勞基法。過程中顯示出蔡政府的勞工政策就是沒有中心思想，才會想要多方討好。

陳淑倫建議，首先面對資本家不斷要求放寬勞基法的限制，不應放寬加班上限、擴大變形工時與責任制。第二，不應訂定派遣勞工法，就日本立法二十年的經驗而言，日本派遣勞工沒有下降反而上升。第三，勞保反對修惡，勞保費率已經逐漸提高，也早就逐漸延後退至65歲，不能再讓給付降低。

針對婚姻平權議題，台灣同志諮詢熱線協會資深研究員呂欣潔給蔡政府65分。她表示，單就看法務部的態度與作為簡直就是護家盟，但立法院還是有不少支持的委員，因為有這些委員的持續努力，蔡政府在婚姻平權上才勉強及格。

呂欣潔建議，首先應盡快通過婚姻平權的民法修正案，希望蔡政府不要再玩爛一手好牌。其次，政府應使用國家資源進行社會教育與宣導，消弭社會中對同志的歧視與污名，創造一個真正性別平等的台灣社會。第三，捍衛和落實性別平等教育法，讓學生學習尊重和自己不同的性別，以及跟其他性別、性傾向、性別認同的人相處，只有落實性別平等教育，才能讓台灣更平等。