力挺前瞻 行政、立法、地方分進合擊

2017-05-10 15:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟聯席委員會明將（11日）續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，為推進前瞻條例審查進度，行政、立法、地方政府將「分進合擊」，今先由四綠營縣市首長大動作開記者會力挺，未來幾天，立院民進黨團、綠營執政縣市議會也都會有相關動作，包括一天一記者會，展現決心，反擊國民黨杯葛拖延。

立院民進黨團書記長李俊俋今受訪表示，前瞻審查明天就會處理，按照程序來「推一條算一條」，絕不會讓議事空轉至下午5點30分就結束。

立法院民進黨團幹部與綠營執政縣市昨即召開內部會議，討論反擊對策。李俊俋表示，明天起，民進黨各縣市立委將分區開記者會，由中彰投民進黨立委開第一槍，再由雲嘉南、高屏、宜蘭花東、北北基、桃竹苗等各縣市立委接棒。

據悉，總統蔡英文今在民進黨中常會中也對前瞻條例做出裁示，要求全黨展現最大決心、行政部門釐清不實謠言、黨團全力以赴、縣市相互呼應；蔡英文說，這三週來在野黨杯葛令人不解，民進黨團已拿出最大誠意，希望大家理性討論。

蔡英文也特別指出，前瞻計畫中的「軌道建設」，不能僅以一時的經濟損益看待，而要看長期對人民生活影響；對於國民黨質疑前瞻只重視中南部綠營縣市，蔡英文則予駁斥，並強調這是平衡區域發展所做選擇。

行政院副院長林錫耀也在會中說明，此次審查的是特別條例，結束後才會有預算和計畫，是兩年編一次，分期編列，非一次編8000多億，沒有國民黨說一次就編列8000多億元的問題。