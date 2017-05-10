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被陳建仁點名 李來希批：別像名嘴爛嘴般說三道四

2017-05-10  16:43

〔即時新聞／綜合報導〕兼任年金改革委員會召集人的副總統陳建仁，今天上廣播節目接受專訪談年改，談及如何讓「李來希們」接受年改，陳建仁坦言表示，大概不改才會被接受；對此，被點名的全國公務人員協會理事長李來希也回應了！

對於陳建仁的說法，李來希相當不以為然，他在臉書上批評，國家的領導人講話要有格局，要維持一定的水準與高度，不要與名嘴爛嘴們一般說三道四。

李來希強調，他是改革者，更不會拒絕合情合理合法與合憲的改革，「這樣子說還不清楚嗎？我的主張向來始終如一」！

陳建仁今天上廣播節目接受專訪談年改，談到如何讓「李來希們」接受年改，陳建仁坦言表示，「李來希...我想大概不改革，他才會接受」！

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  • 被點名的全國公務人員協會理事長李來希回應陳建仁的說法。（資料照，記者王藝菘攝）

    被點名的全國公務人員協會理事長李來希回應陳建仁的說法。（資料照，記者王藝菘攝）

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