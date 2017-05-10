中市設災防辦公室 林佳龍：智慧防災重要里程碑
2017-05-10 15:33
〔記者許國楨／台中報導〕參考美國FEMA災防應變體系架構，台中市政府籌備兩年成立的災害防救辦公室今天啟用，市長林佳龍表示，台灣先前發生八仙塵爆或美濃大地震等複合式災害，對政府皆是重大考驗，災防辦公室成立後將高效率凝聚各局處資源，建立內部良好溝通機制，將扮演中台灣災防區域治理核心角色，成為智慧防災重要里程碑。
揭牌典禮今天在消防局中港分隊舉行，市長林佳龍、副祕書長李賢義、行政院災害防救辦公室參議馮德榮、消防局長蕭煥章、警察局長陳嘉昌，以及市議員江肇國等人共同揭牌，宣布災害防救辦公室正式成立。
「預防重於搶救，演習視同作戰！」林佳龍指出，前幾年發生的八仙塵爆或美濃大地震等事件，對政府皆是重大考驗，要打造安全城市，必須整合災害防救能量，經過兩年規劃，市府建立全事故應變機制，整合最有效率的組織型態，第一時間作好防災減災工作，往智慧防災邁進。
消防局長蕭煥章表示，複合式災變事故狀況多變，市府參考美國聯邦緊急事務管理總署（FEMA）災防應變體系架構，成立災害防救委員會，整合各局處資源，當事故超過第一線警消環衛應變主導權範圍，市府將功能性編組由各局處主責單位推動社會收容、醫療救護、安全救助等機制，藉由組織架構變革，讓各種災害防救應變處理更周全緊密。
消防局指出，台中市災害防救辦公室除推動執行重大災害防救政策，也凝聚各局處防救災資源與力量，辦理平時防災、救災、減災等計畫的擬訂與執行，提昇市府災害防救作業效能，藉此因應颱風、水災、土石流、地震等複合性及人為災害。
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