中國漁船越界捕撈遭擊傷 國台辦竟給台灣四個字

中國漁船拒捕，企圖以人肉盾牌阻擋海巡登檢。（資料照，記者劉禹慶翻攝）

2017-05-10 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東南澳籍31049號漁船，6日於澎湖海域越界捕撈，遭我海巡隊查獲，但中國漁船拒檢，還使出「人肉盾牌」，海巡隊發射5發震撼彈後，2名中國船員受傷，對此，中國國台辦發言人安峰山今在記者會上要台灣「將心比心」。

國台辦今舉行例行記者會，媒體詢問發言人安峰山，對於5月中國休漁期，中國漁船越界捕撈遭台灣海巡擊傷一事，安峰山表示，在5月6日事發當日，已經表明了我方立場和，要求台灣立即嚴肅查處此事，盡快放人放船，杜絕此類事件再度發生。

安峰山強調要給台灣四個字：「將心比心」，他聲稱中國對台灣的漁民一向以同胞情誼相待，在沿海多個地方設立了台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關的幫助。

安峰山要求，台灣應當停止以粗暴和危險的方式來對待中國漁民，保證相關漁民的生命財產安全。