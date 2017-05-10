再爆共諜案 陸委會：中共滲透多元 有必要預防

2017-05-10 15:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部又爆共諜案，陸委會副主委林正義今天在立法院答詢時表示，近年中共滲透台灣的方式變得更複雜多元，且不限於軍事國防領域，林正義提醒各領域人員，兩岸往來頻繁，中共有很多方式穿透台灣社會，甚至建立組織，有必要適度預防。

陸軍昨爆出馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康，疑多次與中國情報人士接觸，遭國防部反諜系統盯上。檢調已約談其到案，訊後交保候傳並限制出境。立法院外交及國防委員會今邀請外交部、衛福部與陸委會等單位官員，就世界衛生大會一案進行報告並備詢。

民進黨立委羅致政質詢時提及馬防部新爆出的疑似共諜案，詢問中共對台滲透加劇還是減緩？林正義回答，不管兩岸關係在什麼階段，這種威脅一直都存在，且中共滲透的方式變得更複雜多元，不限於軍事和國防領域。

林正義提醒，各領域人員的兩岸往來頻繁，中共有很多方式可以穿透台灣社會，甚至在台灣內部建立對同情中國大陸的組織。各部門要保持適度警覺，當周遭同仁出現不正常情形時，更要關切、關心，他認為這是可被關注、並有必要適度預防的。

羅致政也關切我方保密疏失成為台美軍事合作中的重大障礙，擔憂共諜案可能對台美軍購案造成負面影響，外交部長李大維坦言，的確是美方關切的重要議題，可以想像美方對這個事件「一定會有所關切」，也會希望了解我方掌握的事證，將請調查單位轉交給美方。