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女比男每天多做3小時家事 鄭文燦期許兩性平等

2017-05-10  15:20

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天致贈市府懷孕員工康乃馨花束、嬰兒清潔組、職場哺乳說明等衛教用品，有16位「準媽咪」出席，他也在市政會議上，發送康乃馨給局處首長及在場員工，祝福每位媽媽和扮演媽媽角色的爸爸們「母親節快樂」。

鄭文燦表示，市府會創造母嬰友善環境，包含研議在各單位設置哺乳室、鼓勵員工申請育嬰假、提供生育津貼及育兒津貼，並廣設親子館、公托中心與幼兒園，讓年輕家庭「甜蜜多一點、負擔少一點」。

他說，這一代的母親相當辛苦，被賦予多重角色，要扮演好媽媽、好媳婦、好妻子；根據調查，女性家務勞動時間平均每天4小時，男性卻不超過1小時，期許兩性平等從家務勞動平均分擔做起，也希望所有的媽媽對自己好一點。

秘書處長顏子傑表示，在公共設施方面，為便利懷孕婦女洽公，在市政大樓周邊劃設「孕婦優先停車位」，提供「孕婦本人」或「載乘孕婦」車輛優先使用，讓辛苦懷孕的媽媽有更便利、安全、友善的停車洽公環境，市府也設有3間哺乳室，供媽媽們使用。

衛生局副局長陳世璋表示，衛生局除推動「健康幸福家庭補助計畫」，提供婚後孕前健康檢查、羊膜（或絨毛膜）穿刺檢查及試管嬰兒的補助，今年更首創「中醫助孕養胎調理」補助，期待能讓市民「好孕連連」。

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  • 桃園市長鄭文燦今天致贈市府懷孕員工康乃馨花束、嬰兒清潔組、職場哺乳說明等衛教用品，有16位「準媽咪」出席。（記者陳昀攝）

    桃園市長鄭文燦今天致贈市府懷孕員工康乃馨花束、嬰兒清潔組、職場哺乳說明等衛教用品，有16位「準媽咪」出席。（記者陳昀攝）

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相關關鍵字： 孕婦 家事 康乃馨 母親節
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