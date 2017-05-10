吳敦義現身北市黨團 書記長：預祝副總統勝選成功

2017-05-10 15:28

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨主席選戰在即，爭取連任的洪秀柱昨晚在立法院附近舉行造勢晚會。而候選人之一、前副總統吳敦義今午趁電視辯論會空擋，突然拜會台北市議會國民黨團，爭取支持。對此國民黨團書記長陳永德表示，「預祝副總統勝選成功」。

吳敦義表示，下午要出席黨主席候選人電視辯論會，「順路」到市議會國民黨團拜會，他透露北市市議會是他第一個擔任公職的地方，此行算是「回娘家」。

面對突如其來的拜會，許多國民黨市議員先前也不知情。郭昭巖進黨團辦公室前更驚呼「啊，吳副也來啊！」黨團會議由現任書記長陳永德、甫卸任的書記長王欣儀共同主持，議長吳碧珠、副議長陳錦祥、郭昭巖、汪志冰、秦慧珠、吳世正、葉林傳、應曉薇等人出席，其餘市議員則在趕往黨團會議路上。但昨晚幫洪秀柱造勢晚會站台的厲耿桂芳今日缺席黨團會議，引發聯想。

吳敦義僅短暫拜會，停留時間約10餘分鐘。步出黨團辦公室後，媒體追問，邱毅昨晚在洪秀柱造勢晚會批評「人頭黨員」事件，吳沉默不做回應。

甫卸任的黨團書記長王欣儀表示，吳敦義在現場跟大家問候、祝福，嘉勉市議會的問政監督表現，同時勉勵2018不只市議員選舉，市長選舉也要贏回來。而在席間也透露「如果520方便的話，支持6號」。

現任書記長陳永德笑稱「這是第一位國民黨主席候選人來市議會拜會」，是否因此就投給他？陳永德表示「個人意志啦，我們還有老市長在耶，哈哈哈」。