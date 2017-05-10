否認有藍綠惡鬥 郝、潘、洪同聲定調是「綠鬥藍」

2017-05-10 15:31

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨主席選舉今天舉辦電視辯論會，對於參選人若當選黨主席，要如何處理藍綠惡鬥、一例一休等議題；郝龍斌、潘維剛及洪秀柱不約而同地否定是藍綠惡鬥，而將之定調為「綠鬥藍」；韓國瑜、詹啟賢則訴諸若議題正確，藍也能支持綠的論調。

韓國瑜表示，台灣料理好吃、台灣麻將好玩，但台式民主已不值得驕傲，台灣年輕人成長歷程伴隨著藍綠惡鬥，台灣人已被逼入死角，只能選較不爛的，正在選黨主席的他說藍綠和解是愚蠢、自殺的行為，但他曾與葉菊蘭共推《人體器官移植條例》，因此只要對人民有利的法案，他都會支持。

郝龍斌則強調其實沒藍綠惡鬥，只有藍被綠鬥，民進黨在野、執政時都亂鬥，不只鬥國民黨、軍公教，連一般民眾也鬥，國民黨35席立委在沒黨中央奧援下，擋下核災食品、延後前瞻計畫綁樁預算，只要有民眾支持，力量再小也能制衡民進黨，但若民進黨願承認一例一休、前瞻計畫錯誤，他會支持修法。

吳敦義指出，國民黨執政時其實有段期間沒有藍綠惡鬥，在他擔任行政院長時期、國民黨完全執政後，並沒清算民進黨，也因此才創造歷來難得的高度經濟發展，且還通過 ECFA兩岸經濟合作架構協議，使得陸客能來台觀光與自由行。

潘維剛表示，藍綠惡鬥其實是各打50大板的消極說法，大多數都是「綠在鬥藍」，不當黨產處理條例就是一例，民進黨國會多數、違反亂紀，治國無方、施政無能，該回應此問題的是蔡英文，這已不是鬥爭而是清算，蔡英文何時才能停止追殺？

詹啟賢指出，韓、法國新任總統當選，都是國人厭倦政黨惡鬥而選出的中道人物，國民黨若認為可以訴諸藍綠、政黨惡鬥來獲得支持是錯的，一例一休造成各界反彈，建議民進黨立即暫停實施，並制定日出條款，待配套完善、同時落實勞基法與勞檢後，才能奠定基礎。

洪秀柱表示，民進黨目標是消滅中華民國、以台獨借殼上市，國民黨不能接受，一定要終結惡鬥，民進黨在扭曲事實真相時，國民黨不能沉默以對。