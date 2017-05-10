國民黨魁選舉電視辯論會 6人兩岸政策議題交鋒
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人電視辯論會今日下午舉行，在兩岸議題上部分候選人出現不同調的現象，洪秀柱、詹啟賢同聲主張應該推動簽署兩岸和平協議的可能性，郝龍斌則質疑和平協議在現實上沒有可能性，至於吳敦義則是重申維持前總統馬英九時代「一中各表、九二共識」，兩岸「不統、不獨、不武」的立場。
對於提問人詢問，如果未來中共與民進黨達成妥協，創造互動新模式，國民黨在兩岸問題上將有何新定位或作法？首先答覆問題的洪秀柱表示，基本上民進黨不可能會與中共妥協，因為民進黨是台獨政黨，要切割台灣與中華文化的臍帶，與北京對兩岸共同政治基礎的認知不同，即便未來民、共可能妥協，背後也是有條件交換，而且應僅屬於事務性互動。
洪秀柱強調，即便未來民、共妥協，國民黨去年9月已經通過新的政綱，主張在中華民國憲法基礎上以和平政綱，對付民進黨的台獨黨綱，終結兩岸敵對，開展和平關係的作法，也只有國民黨才能結束兩岸敵對關係。
不過，隨即發言的郝龍斌立即反嗆，國民黨不但要在黨內有共識，也要尋求全民的共識，因此在兩岸政策上絕對不能莽動，他質疑洪秀柱曾經提及的「一中同表」，難道在對岸可能接受「一中」就是中華民國嗎？而且兩岸要簽署「和平協議」，在現實上也是不可能的。
他說，國民黨既然在兩岸問題上是強項，就不應該輕言改變，更不該引起爭議。
不過，當初與洪秀柱一起推動全代會通過「和平政綱」的詹啟賢說，「九二共識、一中各表」並非一成不變，兩岸與國際關係是動態平衡的過程，台灣必須在此基礎上尋找繼續穩定兩岸和平繁榮，並探討在中華民國憲法下簽署兩岸和平協議的可能性，他認為這相當值得努力、思考與討論，雖然並非一夕可成，但應該向前邁進。
吳敦義則說，所謂「九二共識」就是兩岸都堅持一個中國原則，但對於涵義雙方同意以口頭方式做不同的表述，這是馬英九8年任內維持兩岸和平穩定的重要基礎，至於另一個基礎則是在中華民國的憲法架構下，兩岸維持不統、不獨、不武的現狀。
韓國瑜表示，兩岸交流不應該是國民黨的專利，如果民、共兩黨有互動交往，他樂觀其成，因為這代表民進黨已經放棄台獨黨綱，他並強調，兩岸關係的低標應該就是絕對不搞台獨，如果民進黨真的改頭換面，放棄台獨黨綱，讓兩岸回到正常交流狀態，何樂不為？他希望民進黨能拿出勇氣。
潘維剛則呼籲蔡英文總統在五二０時勇敢承認「九二共識」，如果蔡英文不願意承認，又不敢與對岸做政治談判，可能讓兩岸關係繼續虛耗、進入絕境，未來只好讓國民黨再來修補。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- 北影說謊爭議落幕 《上岸的魚》因這原因撤展
- 自由廣場》從夜市看朱立倫放煙火
- 陳星效應延燒 立委要求補習班應課徵營業稅
- 憔悴獨行俠 小布戒酒爆瘦老態踩街
- 農業生技股全宇-KY 預計將於6月上市
- 西線無戰事 台股挑戰萬點再接再厲
- 醫病》婦人產後餵母乳 3個月發作5次乳腺炎
- MLB》年薪9000萬的先發 快速球竟下探128公里（影音）
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- 挑戰自我練招式 陳昱宏摔到斷牙
- 花34元郵資寄1元退稅支票 議員痛批浪費公帑
- 涉竄改食品日期 旅行業抵制聲明：停止消費維格餅家
- 維格餅家鳳梨酥騙很大 即期品改標當新品賣
- 「辛然配」對味 馬德里晉8強
- 金萱／飛航
- 「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕
- 管樂嘉年華辣妹跳舞挨批 桃市長：不該醜化
- 《遭指天王級狼師》吳翰陞 莊立航提告
- 17億身價艾瑪華森 男友媽滿意狂讚「準媳婦」
- 先發7搶6 下週誰讓路給冠宇?
- 帶3歲幼女犯案被逮 警查獲百萬餘元贓款
- 願會金正恩 文在寅志在兩韓對話
- 不忍劉伊心嫁大24歲CEO 母親郵輪上冰釋
- 繳住宅稅成鐵證 大直上千商業宅將開罰
- 雪莉暢遊古巴 胸前激凸賣弄性感
- 貴婦版大S曬側臀 緊翹屁股蛋超誘人
- 疑遭人縱火 閒置計程車陷火海
- 臉書應急向鄉親借2000元 警方：查無此人
- 亞洲中學嘻哈舞蹈賽 三民家商胡宗翰奪冠
- 大學申請入學 武陵59人錄取台大
- 巡守隊監測水質 防竹山工業區排廢水
- 苗市大排遭倒廢油 恐污20公頃農田
- 需在偏鄉綁約6年 醫學系公費生缺額21人
- NBA》爵士遭橫掃出局 海沃德下季動向不明
- 王丹／【洛杉磯傳真】 歷史記憶是一種社會責任
- 辦公室可以喝咖啡、玩手遊 這公司好人性化
- 林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字
- 土地糾紛遭黑道恐嚇 營造商擁槍自保被逮
標題：國民黨魁選舉電視辯論會 6人兩岸政策議題交鋒
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email