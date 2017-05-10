國民黨魁選舉電視辯論會 6人兩岸政策議題交鋒

2017-05-10 15:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人電視辯論會今日下午舉行，在兩岸議題上部分候選人出現不同調的現象，洪秀柱、詹啟賢同聲主張應該推動簽署兩岸和平協議的可能性，郝龍斌則質疑和平協議在現實上沒有可能性，至於吳敦義則是重申維持前總統馬英九時代「一中各表、九二共識」，兩岸「不統、不獨、不武」的立場。

對於提問人詢問，如果未來中共與民進黨達成妥協，創造互動新模式，國民黨在兩岸問題上將有何新定位或作法？首先答覆問題的洪秀柱表示，基本上民進黨不可能會與中共妥協，因為民進黨是台獨政黨，要切割台灣與中華文化的臍帶，與北京對兩岸共同政治基礎的認知不同，即便未來民、共可能妥協，背後也是有條件交換，而且應僅屬於事務性互動。

洪秀柱強調，即便未來民、共妥協，國民黨去年9月已經通過新的政綱，主張在中華民國憲法基礎上以和平政綱，對付民進黨的台獨黨綱，終結兩岸敵對，開展和平關係的作法，也只有國民黨才能結束兩岸敵對關係。

不過，隨即發言的郝龍斌立即反嗆，國民黨不但要在黨內有共識，也要尋求全民的共識，因此在兩岸政策上絕對不能莽動，他質疑洪秀柱曾經提及的「一中同表」，難道在對岸可能接受「一中」就是中華民國嗎？而且兩岸要簽署「和平協議」，在現實上也是不可能的。

他說，國民黨既然在兩岸問題上是強項，就不應該輕言改變，更不該引起爭議。

不過，當初與洪秀柱一起推動全代會通過「和平政綱」的詹啟賢說，「九二共識、一中各表」並非一成不變，兩岸與國際關係是動態平衡的過程，台灣必須在此基礎上尋找繼續穩定兩岸和平繁榮，並探討在中華民國憲法下簽署兩岸和平協議的可能性，他認為這相當值得努力、思考與討論，雖然並非一夕可成，但應該向前邁進。

吳敦義則說，所謂「九二共識」就是兩岸都堅持一個中國原則，但對於涵義雙方同意以口頭方式做不同的表述，這是馬英九8年任內維持兩岸和平穩定的重要基礎，至於另一個基礎則是在中華民國的憲法架構下，兩岸維持不統、不獨、不武的現狀。

韓國瑜表示，兩岸交流不應該是國民黨的專利，如果民、共兩黨有互動交往，他樂觀其成，因為這代表民進黨已經放棄台獨黨綱，他並強調，兩岸關係的低標應該就是絕對不搞台獨，如果民進黨真的改頭換面，放棄台獨黨綱，讓兩岸回到正常交流狀態，何樂不為？他希望民進黨能拿出勇氣。

潘維剛則呼籲蔡英文總統在五二０時勇敢承認「九二共識」，如果蔡英文不願意承認，又不敢與對岸做政治談判，可能讓兩岸關係繼續虛耗、進入絕境，未來只好讓國民黨再來修補。