軟、硬體不相容 北市青發處LiveBand形同虛設
〔記者何世昌／台北報導〕位在仁愛路1段的北市教育局青發處，去年10月斥資千萬元打造「Live Band體驗中心」，提供學生練團或錄音，但營運逾半年使用率低、收費也高於行情，民進黨市議員李慶鋒、顏若芳、陳慈慧、許家蓓今早率領樂團老師到場現勘。樂團老師直言，「練團室規格不到，側錄規格不對」，錄音控制室形同虛設。
「Live Band體驗中心」規劃大練團室、中練團室、小練團室各1間，另還有4間小練習室及綜合教室，每時段收費2-3千元不等；由於收費遠高於民間練團室每小時350元，因此4月至6月提供優惠方案為平日白天免費、平日晚間及例假日500-750元不等。市議員批評，民間練團室優惠後的價格仍偏高，且學生白天多在上課，白天使用率極低，近半年來的平均使用率僅3成。
此外，議員現勘發現，小練習室未設置電吉他音箱，僅提供椅子及譜架；若電吉他在此練習，無法輸出聲音，顏若芳諷，這根本是「練唱室」。
另中練團室、大練團室內設有側錄控制室。專業樂團老師發現，練團室沒有提供speaker，音源線路也未接通；至於側錄控制室錄音設備與現場提供的軟體，完全不相容，「練團室規格不到，側錄規格不對」。
由3名北醫及輔大學生組成的樂團「for my own sake」今早也來此體驗。團員蔡偉立受訪表示，平時到華山練團，因為鄰近捷運站、交通方便，且設備齊全，每小時收費約250元到350元。「Live Band體驗中心」大練團室的空間乾淨，可惜聲音不乾淨，回音很大、「感覺很轟」；但優點是冷氣很強。
對此，青發處處長廖文靜表示，6月優惠價格結束後，將調整價格，並會逐年編列預算改善環境，今年7月會先投入300餘萬更新部分設備。廖指出，已邀樂團老師、錄音師組諮詢會議，提供專業採購意見，不會隨意亂採買設備。
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