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宜市長江聰淵赴大聯盟開球 台灣縣市首長第1人

2017-05-10  15:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市長江聰淵將前往美國職棒大聯盟，勘薩斯皇家隊主場考夫曼體育場擔任球賽開球嘉賓，是台灣縣市首長第1人，今江聰淵前往壯圍鄉私立中道中學，與棒球隊一同練球，他說，希望透過專業的教練與球員的指導，能為台灣、為宜蘭投出一顆好球。

去年台灣旅美投手王建民，曾是勘薩斯皇家隊的一員，堪薩斯州黎霧市長佩吉．鄧恩（Peggy Dunn）來到宜蘭市參訪時，就曾贈送江聰淵一件有王建民簽名的皇家隊球衣，象徵28年來的姊妹市的情誼，雖然王建民現已離隊，但江聰淵仍獲邀於今年美國時間5月13日晚間，在勘薩斯皇家隊主場，擔任皇家隊與金鶯隊的比賽的開球嘉賓，明日就將搭飛機前往美國。

江聰淵今前往中道中學，與棒球隊一起練球，在球隊教練，在前中華職棒義大犀牛隊總教練、現任中道中學棒球隊教練的曾智偵的指導下，曾智偵建議，開球當天現場會有4萬名以上的觀眾，最重要的就是不要緊張，最好一定要投到捕手手套內，有準度再要求速度，有速度再來要求變化球。

江聰淵表示，勘薩斯皇家隊在前年獲得美國職棒世界大賽冠軍，我國棒球好手王建民也在去年效力過皇家隊，能代表宜蘭市獲邀在美國大聯盟的比賽開球，站在王建民曾經奮鬥過的球場，是至高無上的榮耀，所以近日加緊腳步練習，絕對要讓球進入到捕手手套，為台灣、為宜蘭市爭取榮耀。

談到是否會帶國旗進場，江聰淵說，美國職棒大聯盟是國際級的比賽，相信不會受到政治力的因素干預，但由於開球的規範嚴格，包括開球的球、衣服的配置等，都有一定的規格，能否讓國旗進入會場，還要至現場確認，但他會事先準備好。

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  • 宜蘭市長江聰淵將前往美國職棒大聯盟，勘薩斯皇家隊主場考夫曼體育場為球賽開球，是台灣縣市首長第一人。（記者林敬倫攝）

    宜蘭市長江聰淵將前往美國職棒大聯盟，勘薩斯皇家隊主場考夫曼體育場為球賽開球，是台灣縣市首長第一人。（記者林敬倫攝）

  • 宜蘭市長江聰淵將前往美國職棒大聯盟，勘薩斯皇家隊主場考夫曼體育場為球賽開球，是台灣縣市首長第一人。（記者林敬倫攝）

    宜蘭市長江聰淵將前往美國職棒大聯盟，勘薩斯皇家隊主場考夫曼體育場為球賽開球，是台灣縣市首長第一人。（記者林敬倫攝）

  • 宜蘭市長江聰淵將前往美國職棒大聯盟，勘薩斯皇家隊主場考夫曼體育場為球賽開球，是台灣縣市首長第一人。（記者林敬倫攝）

    宜蘭市長江聰淵將前往美國職棒大聯盟，勘薩斯皇家隊主場考夫曼體育場為球賽開球，是台灣縣市首長第一人。（記者林敬倫攝）

  • 江聰淵昨與壯圍鄉中道中學棒球隊一同練球，為前往美國職棒開球熱身。（記者林敬倫攝）

    江聰淵昨與壯圍鄉中道中學棒球隊一同練球，為前往美國職棒開球熱身。（記者林敬倫攝）

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