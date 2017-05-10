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WHA需要台灣！陳其邁籲北京：別預設框架、會適得其反

全台15個醫事團體今天發表共同聲明。（記者彭琬馨攝）

2017-05-10  14:40

〔即時新聞／綜合報導〕針對台灣未受邀世界衛生大會（WHA）一事，全台15個醫事團體今天上午召開記者會，立委陳其邁等人也一同出席；陳其邁事後也向北京當局喊話，不要在基本人權之前預設政治框架，這只會適得其反，讓台灣人民離中國越來越遠。

陳其邁在臉書表示，大家都瞭解台灣對世界醫療的貢獻，所以台灣的貢獻不應被忽略，台灣更不應該被世界所遺忘。

陳其邁說，台灣參與WHA的最大因素是來自於政治因素，最大障礙來自於北京，普世價值中揭示健康是基本人權；若在一個健康是基本人權的前提，卻預設了「九二共識」的政治框架，世界愛好和平與維護基本人權的人士及國家，一定會將此框架視為嫌惡的障礙。

陳其邁也呼籲北京當局，不要在基本人權之前預設政治框架，這只會適得其反，也會讓台灣人民離中國越來越遠，「作為一個醫療專業人員，我們都體認到，健康無國界，防疫更不應該有缺口。希望中國領導人可以正視台灣2300萬人民的健康維護」。

全台15個醫事團體與多位民進黨立委今天上午齊聚一堂，召開國際記者會、發表中英文聲明，強調台灣不該被排除在全球防疫體系之外。

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